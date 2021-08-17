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17:05 17.08.2021

Следственный комитет Беларуси начал уголовное дело против девушки убитого в Киеве активиста Шишова

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Управление Следственного комитета в г. Минск возбудило уголовное дело в отношении девушки убитого в Киеве главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова за "призывы к массовым беспорядкам".

"УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней уроженки Гомельской области Божены Жолудь, с августа 2020 года постоянно проживающей на территории Украины. По данным следствия, в августе 2021 года подозреваемая, находясь около посольства Республики Беларусь в Украине, призывала к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием над личностью и вооруженным сопротивлением представителям власти, то есть к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", - сообщает пресс-служба СК Беларуси.

В сообщении отмечается, что действия девушки были засняты на видео и распространены в СМИ и соцсетях.

Жолудь инкриминируется ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

"Планируется проведение иных следственных и процессуальных действий", - заявляют в СК Беларуси.

Как сообщалось, Шишов исчез 2 августа в Киеве и был найден повешенным 3 августа в одном из киевских парков недалеко от места его проживания. Полиция начала уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

По данным "Белорусского дома в Украине", Шишов переехал в Украину осенью 2020 года после участия в протестах в Гомеле. В организации он занимался помощью релокантам, проведением политических акций, обращением в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих белорусам в Украине, и формированием диаспоры.

3 августа под зданием посольства Беларуси в Киеве в память о Шишове состоялась акция, в которой приняли участие представители белорусской диаспоры в Украине, украинских патриотических движений, журналисты и простые граждане. Участники принесли с собой бело-красно-белые флаги Беларуси, фотографии Шишова и цветы.

Теги: #шишов #девушка #преследования #беларусь
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