Лукашенко – украинским спецслужбам: пожалуйста, занимайтесь и дайте нам ответ, кто в Киеве убил Шишова

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, заявляет, что украинские спецслужбы должны дать ответ, кто убил главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.

"Шишов находился в Украине. И его поддерживали спецслужбы Украины. Вы же знаете, чем занимались. Он был на вашей территории, он повесился или его повесили на вашей территории. Вы, пожалуйста, занимайтесь и дайте нам ответ, кто повесил, как повесил гражданина Беларуси", - заявил Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в понедельник.

Он отметил, что нельзя омрачать отношения Беларуси и Украины разного рода фейками и гадостями.

"Вот, Шишов, который повесился, кто он такой для меня и для Беларуси вообще? Он для нас был, ну, просто никто. Какой безумец возьмёт в Беларуси, пойдёт и его повесит? Кроме там если разборки какие-то. Элементарно - повесили одного, завтра будет такой же второй. Всех же не перевешаешь, это глупость. Зачем в Украине раздувать это все?" - сказал Лукашенко.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Киеве был найден повешенным глава "Белорусского дома в Украине", гражданин Беларуси Виталий Шишов.

Полиция проверяет все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

Шишов исчез 2 августа во время пробежки. Он переехал в Украину осенью 2020 года после участия в протестах в Гомеле.

Друг Шишова рассказал со ссылкой на информацию от Службы безопасности Украины, что Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, которые проникали в Украину под видом беженцев, то есть занимался контрразведкой.

"Белорусский дом в Украине" - это общественная организация, которая оказывает помощь гражданам Беларуси с жильем и трудоустройством в Украине.