Дело гибели Шишова может быть политизировано, мы не должны быть втянуты в геополитику - Венедиктова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявляет о преждевременности обнародования деталей расследования дела о гибели белорусского оппозиционного активиста, руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова в Киеве и заверяет, что не допустит втягивание Украины в геополитические аспекты при расследовании.

По ее словам, расследование этого дела находится на ее контроле. "Мы заслушиваем дело каждый день. Почему не появляется информация? Потому что еще слишком рано говорить об этом", - сказала генпрокурор журналистам в пятницу в Киеве.

"Это дело может быть политизировано. Я пытаюсь как можно меньше втягиваться даже в возможности геополитики", - добавила Венедиктова.

Как сообщалось, Шишов исчез 2 августа в Киеве и был найден повешенным 3 августа в одном из киевских парков недалеко от места его проживания. Полиция начала уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.