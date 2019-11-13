Необходимо создать систему, которая без вмешательства государства определит стандарты работы медиа – Потураев

Гражданское общество и представители сферы медиа должны выработать стандарты работы и морально-этические принципы журналиста, заявил заместитель главы комитета по вопросам информационной и гуманитарной политики Никита Потураев ("Слуга народа") во время презентации концепции нового закона "О медиа".

"Мы считаем, что вместе мы сможем создать в Украине систему, которая сама, не государство извне, а сама установит стандарты работы медиа, стандарты работы журналистов и кодексы поведения, и сама сможет сделать так, чтобы эти стандарты соблюдались", - заявил Потураев.

Он уверен, что в эту систему должно быть вовлечено гражданское общество, поскольку чрезмерное вмешательство государства в работу медиа всегда несет в себе опасность.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей до 31 декабря 2019 года.

Соответствующий указ №837/2019 обнародован пресс-службой президента. Согласно тексту документа, Кабмин обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, регулирующих деятельность медиа в стране.

"Разработка и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроектов по урегулированию деятельности медиа в Украине, предусмотрев, в частности, положение о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения", - говорится в тексте указа.

Также от Кабмина ожидаются разработка законопроектов, согласно которым физическим и юридическим лицам страны-агрессора будет запрещено владеть или финансировать медиа в Украине.

Кроме того, Кабмин должен предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.