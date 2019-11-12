Назарбаев предлагал Зеленскому помощь в организации переговоров с Путиным, но это был разговор без конкретики - Пристайко

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи в Японии действительно предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в организации возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, но это было предложение без конкретики, отмечает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Президент (Зеленский – ИФ) сказал, что он говорит и Меркель, и Макрону, что "безусловно, мне надо встречаться с Путиным, потому что мы не можем без встречи сдвинуть процесс с места". О том, что давайте мы вместо чего-то сделаем эту встречу - такого разговора не было", - сказал он ВВС во вторник.

По словам Пристайко, предложение Назарбаева носило исключительно дипломатический характер.

"Если нужна помощь – я готов помочь. Ответ Зеленского был: "Спасибо, нам нужна любая помощь, давайте встречаться", - пояснил глава МИД Украины.

Министр напомнил, что ранее Казахстан уже предлагал вместо Минска проводить переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе у себя, но с точки зрения логистики это сложнее.

"Никто никого не хочет обижать, но мы довольны тем, что мы имеем, - переговорную позицию в Минске. Она удобна для всех. Я не думаю, что встреча может быть в Астане (сейчас – Нур-Султан). Скорее всего, или в Берлине, или в Париже", - сказал он.

Отвечая на вопрос, реальна ли встреча Зеленского и Путина тет-а-тет вне Нормандского формата, Пристайко сказал: "Я так же, как и вы, сегодня утром услышал, что такая встреча возможна".

По его словам, для обсуждения должно быть подтверждение от российской стороны. "Тогда мы будем принимать решение. Но мы остается в Нормандском формате. Мы не просто уважаем то, что было сделано, но и, давайте не забывать, Франция и Германия являются теми силами, которые позволяют нам вести переговоры с немножко другой позиции, чем когда мы говорим тет-а-тет ", - подытожил он.

Как сообщалось, 12 ноября на пятом заседании политического форума "Астана клуб" Назарбаев выразил убеждение, что Зеленский и Путин смогут договориться об урегулировании конфликта на Донбассе при личной встрече и предложил провести ее на территории Казахстана.

"Сейчас я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему. (...) Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины", - сказал он.

"Я уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", - отметил Назарбаев.