Политика

12:56 21.10.2019

Гончарук о шутках "Квартала 95" по поджогу дома Гонтаревой: смеяться над горем я нормальным не считаю, но у нас демократическое государство

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Гончарук о шутках "Квартала 95" по поджогу дома Гонтаревой: смеяться над горем я нормальным не считаю, но у нас демократическое государство

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не хотел бы комментировать ситуацию с высмеиванием студией "95 квартал" пожара в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, однако подчеркнул, что Украина - демократическое государство, и каждый волен шутить так, как ему заблагорассудится.

"Комментировать или давать оценку о качестве юмора я бы не очень хотел, как официальный представитель", - сказал Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства в понедельник в Киеве.

При этом премьер сказал: "Радоваться и смеяться над горем я не считаю нормальным персонально. Но я считаю, в мире очень много сатирических изданий, команд, у которых очень разный стиль, поэтому оценивать юмор политику или государственному чиновнику – это, по моему мнению, дурной тон. У нас демократическое государство и каждый имеет право шутить, как ему удается. Я думаю, что если это была бы какая-то другая команда, а не команда "95 квартала", то этот юмор вообще бы прошел незамеченным".

Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны дать оценку поджога дома Гонтаревой.

"Точно надо разобраться, кто виновен, кто стоит за этим и как произошло, что это событие совпало с визитом миссии МВФ. Это более важное событие, которое необходимо комментировать", - сказал Гончарук.

Премьер отметил, что президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы вместе с правоохранительными органами расследовать это дело.

"Я не один раз видел реакцию президента Зеленского на историю пожара в доме госпожи Гонтаревой. Эта реакция была абсолютно правильная и человеческая – никто не может радоваться, что у человека горит дом… Президент Зеленский точно с этого не смеялся", - отметил Гончарук.

В новом выпуске шоу "Вечерний квартала" был номер, посвященный пожару в доме бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Шоумен Евгений Кошевой в сопровождении Национального заслуженного академического народного хора им. Веревки исполнил песню со словами "Горіла хата, палала. У Лондоні жінка плакала", вызвавший резкий общественный резонанс.

Как сообщалось, утром 17 сентября Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в с.Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области ночью был сожжен в результате поджога.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков расценил поджог дома Гонтаревой как криминальное давление на нее и заявил, что полиция приложит максимум усилий для поиска злоумышленника. Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #гонтарева #гончарук #квартал
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