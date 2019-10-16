Гончарук о концерте с участием "Сокиры Перуна": Ни о каких право- или леворадикальных взглядах речь не идет

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что не является сторонником право- или леворадикальных взглядов, а мероприятие, на котором выступала группа "Сокира Перуна", он посетил по приглашению ветеранов.

Ранее в СМИ появилась информация, что премьер Гончарук посетил благотворительный концерт для ветеранов боевых действий на Донбассе Veterans strong party, где, в частности, выступила рок-группа "Сокира Перуна" (рус. "Топор Перуна"), которую в свое время называли скинхед-группой.

"На это мероприятие меня пригласило сообщество ветеранов. Я считаю, что ветераны - это люди, которые очень много сделали для нашей страны, поэтому я, безусловно, принял это приглашение из уважения к этим людям. Насколько я знаю, на этом мероприятии было много разных групп, много разных людей. Это не был концерт какой-то одной группы, на который я специально пошел, потому что я фанат. Это не так", - сказал он на брифинге после заседания правительства в среду, отвечая на вопрос о мотивах посещения такого мероприятия.

Премьер также подчеркнул, что никогда не слышал слова песен группы "Сокира Перуна".

"Я считаю, что есть много людей, которые используют разные поводы для того, чтобы расколоть украинское общество. Они могут из кого-либо сделать фашиста, нациста, и для этого им не нужно много хлопот", - добавил Гончарук.

Он отметил, что общечеловеческие ценности являются фундаментом, который должен объединить Украину.

"Ни о каких право- или леворадикальных взглядах в моем случае точно речь не идет", - подчеркнул премьер.