Политика

14:09 05.10.2019

"Слуга народа" намерена добиться тотальной "ЦНАПизации" – Корниенко

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"Слуга народа" намерена добиться тотальной "ЦНАПизации" – Корниенко

В парламентской фракции "Слуга народа" нацелены в рамках децентрализации обеспечить работу Центра предоставления административных услуг в каждой новосозданной громаде.

"Мы хотим в рамках децентрализации реализовать подпроект "тотальной ЦНАПизации". Наша цель – обеспечить в каждой новосозданной громаде ЦНАП  (Центр надання адміністративних послуг – укр), а в нем реализовывать по максимуму услуги, которые возможно спустить на его уровень. Чтобы у человека не было постоянной потребности выезжать в районный или областной центр", - сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Корниенко также отметил, что в будущем вполне реальным является "спустить" часть услуг на старост.

"Следующий уровень, – немного на будущее, но тоже реально, – спустить часть этих услуг на старост. Чтобы староста села мог, к примеру, выдавать свидетельство о смерти, о рождении, регистрировать браки, регистрировать бизнес прямо в селе", - сказал он.


Полный текст интервью Корниенко агентству "Интерфакс-Украина" будет обнародован в новостной ленте и в открытом доступе.

Теги: #громада #корниенко #цпау #слуга_народа
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