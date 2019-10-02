Государственная позиция о последствиях согласия Украины на "формулу Штайнмайера" не прозвучала – Рахманин

Лидер фракции "Голос" Сергей Рахманин указывает на отсутствие представления государственной позиции от официальных лиц о последствиях согласия Украины на "формулу Штайнмайера".

"Сама по себе "формула Штайнмайера" не является чем-то угрожающим… Это просто набор слов. А тут вопрос в том, что из этого следует, что будет после этого – непонятно. Четкой государственной позиции, которую бы мы услышали от уполномоченных лиц, пока что нет. Есть обещания, что все будет хорошо", - сказал Рахманин журналистам в кулуарах Верховной Рады после встречи глав фракций с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он подчеркнул, что народные депутаты из его фракции хотят понимать, какова будет "дальнейшая логика действующей украинской власти".

Нардеп также отметил, что "формула Штайнмайера" не может быть ни победой, ни капитуляцией – "это просто механизм введения в действие закона об особом статусе".

"Это один шаг в направлении реализации Минских соглашений. Что стоит за этим шагом? Зачем он был сделан – вот в чем вопрос. Не в том, что она плохая или хорошая, а зачем это делалось? Ответа на это мы так и не получили", - сказал Рахманин.

Лидер фракции выразил надежду, что президент все-таки придет в Верховную Раду и объяснит всему обществу, что будет дальше. "Мы получили ответ только в общих чертах", - сказал Рахманин.