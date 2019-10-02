"Красная линия" для Украины – обеспечение безопасности на Донбассе до проведения выборов, заявляют в "Слуге народа"

"Красной линией" для урегулирования ситуации на Донбассе для Украины является фактор безопасности, который должен предшествовать политическому компоненту, заявляет первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко.

"О "красных линиях" все знают. Это фактор безопасности впереди каких-либо выборов, каких-либо политических процессов", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в среду.

Отвечая на вопрос, какая дорожная карта формулы, как пошагово можно прийти к проведению выборов на Донбассе, замглавы фракции пояснил: "Сначала нужно демилитаризовать, вывести войска, получить контроль над границей, потом говорить о выборах".

"Это вне формулы Штайнмайера. Она этого не касается. Формула Штайнмайера касается того момента, когда уже проведены выборы по украинскому законодательству, допуском партий и так далее... А потом вступает в силу новый закон, который мы должны ещё разработать", - добавил Корниенко.