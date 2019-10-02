Политика

10:20 02.10.2019

"Евросолидарность" будет настаивать на приглашении Зеленского в Раду для пояснений по "формуле Штайнмайера"

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"Евросолидарность" будет настаивать на приглашении Зеленского в Раду для пояснений по "формуле Штайнмайера"

Парламентская фракция "Европейская солидарность" будет настаивать на приглашении президента Украины Владимира Зеленского в Верховную Раду для пояснения, что он подразумевает под "формулой Штенмайера" и является ли это капитуляцией Украины перед РФ, заявляет народный депутат из фракции "Европейская солидарность", глава комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Будем настаивать на том, чтобы господин Зеленский пришел и ответил на вопрос общества тут, в парламенте, открыто, и предоставил детальное понимание всем народным депутатам о том, что реально происходит. И эти подозрения о том, что это является первым шагом к капитуляции Украины к установлению мира на российских условиях, условиях Путина, потому что это не формула Штенмейера – это формула Путина или Путина-Зеленского. Является ли эта формула реальным первым шагом для капитуляции Украины?", - сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Интерфакс-Украина" в среду в Киеве.

Она подчеркнула, что этот вопрос интересует всех народных депутатов. "Я убеждена, что вопросов у народных депутатов очень много. Уже три фракции заявили о том, что они не согласны с тем, что произошло вчера ("Батькивщина", "Голос и "Европейская солидарность" - ИФ)", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Отвечая на вопрос агентства, намерена ли она принимать участие в анонсированной акции в среду вечером в Киеве, Климпуш-Цинцадзе сказала: "Будет зависеть от того, что здесь будет (в Верховной Раде – ИФ) в течение дня".

Теги: #формула_штайнмайера #евросолидарность
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