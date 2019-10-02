Политика

01:01 02.10.2019

Глава МИД Германии приветствовал согласование "формулы Штайнмайера"

1 мин читать

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приветствовал согласование в Минске текста так называемой "формулы Штайнмайера" и достижения других договоренностей по Донбассу, сообщила пресс-служба МИД ФРГ.

"Я рад, что конструктивная атмосфера в Трехсторонней контактной группе в Минске привела к столь ожидаемому прогрессу сегодня. Это открывает двери саммиту №4 и другим этапам реализации минских соглашений", - заявил Маас.

Он назвал согласования "формулы Штайнмайера" Трехсторонней контактной группой (ТКГ) прогрессом, который, по его мнению, приведет к воплощению других этапов минских соглашений.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет подготовлен новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который будет содержать положения "формулы Штайнмайера".

Теги: #формула #украина #одобрение #маас #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:32 01.10.2019
На Майдане и возле ОП митингуют против сдачи национальных интересов после информации о "формуле Штайнмайера"

На Майдане и возле ОП митингуют против сдачи национальных интересов после информации о "формуле Штайнмайера"

22:45 01.10.2019
НБУ и правительство подпишут меморандум о координации политик

НБУ и правительство подпишут меморандум о координации политик

22:41 01.10.2019
В "Батькивщине" считают "формулу Штайнмайера" угрозой национальной безопасности Украины

В "Батькивщине" считают "формулу Штайнмайера" угрозой национальной безопасности Украины

22:39 01.10.2019
Конгресс США предварительно одобрил продажу дополнительной партии противотанкового оружия Украине

Конгресс США предварительно одобрил продажу дополнительной партии противотанкового оружия Украине

22:24 01.10.2019
На неподконтрольной Украине территории Луганской области начали перепись населения

На неподконтрольной Украине территории Луганской области начали перепись населения

22:17 01.10.2019
"Шахтер" вырвал победу на выезде у "Аталанты" во 2-м туре Лиги чемпионов

"Шахтер" вырвал победу на выезде у "Аталанты" во 2-м туре Лиги чемпионов

21:32 01.10.2019
В "Голосе" призвали Зеленского объяснить суть "формулы Штайнмайера" на заседании Рады

В "Голосе" призвали Зеленского объяснить суть "формулы Штайнмайера" на заседании Рады

20:33 01.10.2019
Премьер Эстонии обсудил с Гончаруком "впечатляющий план реформ" для Украины

Премьер Эстонии обсудил с Гончаруком "впечатляющий план реформ" для Украины

19:05 01.10.2019
Украина за 8 мес. увеличила добычу газа на 1%

Украина за 8 мес. увеличила добычу газа на 1%

17:58 01.10.2019
Украина, Грузия и страны Балтии создали в ПАСЕ группу, главной задачей которой будет критика агрессивных действий РФ

Украина, Грузия и страны Балтии создали в ПАСЕ группу, главной задачей которой будет критика агрессивных действий РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Майдане и возле ОП митингуют против сдачи национальных интересов после информации о "формуле Штайнмайера"

Климкин о "формуле Штайнмайера": Вопросов стало больше, чем было

Представитель ОБСЕ надеется, что обмен пленными на Донбассе будет согласован 15 октября

В "Евросолидарности" считают, что Украину затягивают в ловушку Кремля

Датой разведения сил в Золотом и Петровском определено 7 октября – ОБСЕ

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Голосе" призвали Зеленского объяснить суть "формулы Штайнмайера" на заседании Рады

Климкин о "формуле Штайнмайера": Вопросов стало больше, чем было

Представитель ОБСЕ надеется, что обмен пленными на Донбассе будет согласован 15 октября

В "Евросолидарности" считают, что Украину затягивают в ловушку Кремля

Датой разведения сил в Золотом и Петровском определено 7 октября – ОБСЕ

"Формула Штайнмайера" закреплена не в виде одного документа, а письмами от участников ТКГ, поясняет представитель ОБСЕ Сайдик

В Минске во вторник обсудили следующий этап освобождения украинских заложников - Зеленский

Зеленский заявил, что общался с Трампом по телефону на украинском языке

Зеленский заявил, что никогда не встречался с Джулиани и не имел с ним телефонных разговоров

Зеленский о разговоре с Трампом: На меня влиять невозможно

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА