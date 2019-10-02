Глава МИД Германии приветствовал согласование "формулы Штайнмайера"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приветствовал согласование в Минске текста так называемой "формулы Штайнмайера" и достижения других договоренностей по Донбассу, сообщила пресс-служба МИД ФРГ.

"Я рад, что конструктивная атмосфера в Трехсторонней контактной группе в Минске привела к столь ожидаемому прогрессу сегодня. Это открывает двери саммиту №4 и другим этапам реализации минских соглашений", - заявил Маас.

Он назвал согласования "формулы Штайнмайера" Трехсторонней контактной группой (ТКГ) прогрессом, который, по его мнению, приведет к воплощению других этапов минских соглашений.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет подготовлен новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который будет содержать положения "формулы Штайнмайера".