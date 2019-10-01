Политика

23:32 01.10.2019

На Майдане и возле ОП митингуют против сдачи национальных интересов после информации о "формуле Штайнмайера"

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Информация с заседания Трехсторонней контактной группы в Минске собрала во вторник вечером на Майдане Независимости и у здания Офиса президента Украины акции против сдачи украинских интересов.

Участники акций, в частности народные депутаты, выкладывают на своих страницах в Facebook фотографии и ведут трансляции.

Согласно информации на Facebook-странице партии "Европейская солидарность", народные депутаты от этой политической силы находятся у Стеллы Независимости на Майдане.

"Вновь Майдан. Вновь всей семьей. Вновь против сдачи украинских интересов России», - написал нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев на своей странице в соцсети, прикрепив фотографию с семьей на Майдане.

Ряд народных депутатов из фракции "Голос" в числе других активных граждан пришли к Офису президента.

"У нас только состоялась фракция "Голос" (заседание - ИФ). Мы обсуждали на ней, в том числе, брифинг Зеленского. И пришли сейчас сюда, на Банковую, чтобы посмотреть, какие события здесь происходят", - сказал нардеп от этой политсилы Роман Лозинский в видео, записанном возле Офиса президента, где также проходит акция.

Как сообщалось, после заседания Трехсторонней контактной группы 1 октября президент Украины Владимир Зеленский на брифинге озвучил итоги переговоров.

"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст формулы Штайнмайера. Формула Штайнмайера и должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе (местного самоуправления - ИФ), которого еще нет", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста о том, была ли подписана формула Штайнмайера.

Президент Украины пояснил значение ее основных положений о выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), подчеркнув, в частности, что проведения выборов в ОРДЛО "под дулами пулеметов" не будет.

 

Теги: #майдан #протест #украина #формула1
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