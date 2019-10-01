Политика

22:41 01.10.2019

В "Батькивщине" считают "формулу Штайнмайера" угрозой национальной безопасности Украины

1 мин читать
В "Батькивщине" считают "формулу Штайнмайера" угрозой национальной безопасности Украины

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что "формула Штайнмайера" угрожает национальной безопасности и территориальной целостности Украины, сообщила пресс-служба партии.

"Партия "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины, а ее подписание в Минске - прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашей страны", - написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

В политсиле призвали президента Украины Владимира Зеленского "срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на действия дано согласие".

Теги: #формула_штайнмайера #тимошенко #украина #угроза
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:32 01.10.2019
На Майдане и возле ОП митингуют против сдачи национальных интересов после информации о "формуле Штайнмайера"

На Майдане и возле ОП митингуют против сдачи национальных интересов после информации о "формуле Штайнмайера"

22:45 01.10.2019
НБУ и правительство подпишут меморандум о координации политик

НБУ и правительство подпишут меморандум о координации политик

22:39 01.10.2019
Конгресс США предварительно одобрил продажу дополнительной партии противотанкового оружия Украине

Конгресс США предварительно одобрил продажу дополнительной партии противотанкового оружия Украине

22:24 01.10.2019
На неподконтрольной Украине территории Луганской области начали перепись населения

На неподконтрольной Украине территории Луганской области начали перепись населения

22:17 01.10.2019
"Шахтер" вырвал победу на выезде у "Аталанты" во 2-м туре Лиги чемпионов

"Шахтер" вырвал победу на выезде у "Аталанты" во 2-м туре Лиги чемпионов

21:33 01.10.2019
В "Голосе" призвали Зеленского объяснить суть "формулы Штайнмайера" на заседании Рады

В "Голосе" призвали Зеленского объяснить суть "формулы Штайнмайера" на заседании Рады

21:32 01.10.2019
В "Голосе" призвали Зеленского объяснить суть "формулы Штайнмайера" на заседании Рады

В "Голосе" призвали Зеленского объяснить суть "формулы Штайнмайера" на заседании Рады

21:08 01.10.2019
Климкин о "формуле Штайнмайера": Вопросов стало больше, чем было

Климкин о "формуле Штайнмайера": Вопросов стало больше, чем было

20:55 01.10.2019
"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

20:33 01.10.2019
Премьер Эстонии обсудил с Гончаруком "впечатляющий план реформ" для Украины

Премьер Эстонии обсудил с Гончаруком "впечатляющий план реформ" для Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Майдане и возле ОП митингуют против сдачи национальных интересов после информации о "формуле Штайнмайера"

Климкин о "формуле Штайнмайера": Вопросов стало больше, чем было

Представитель ОБСЕ надеется, что обмен пленными на Донбассе будет согласован 15 октября

В "Евросолидарности" считают, что Украину затягивают в ловушку Кремля

Датой разведения сил в Золотом и Петровском определено 7 октября – ОБСЕ

ПОСЛЕДНЕЕ

Представитель ОБСЕ надеется, что обмен пленными на Донбассе будет согласован 15 октября

В "Евросолидарности" считают, что Украину затягивают в ловушку Кремля

Датой разведения сил в Золотом и Петровском определено 7 октября – ОБСЕ

"Формула Штайнмайера" закреплена не в виде одного документа, а письмами от участников ТКГ, поясняет представитель ОБСЕ Сайдик

В Минске во вторник обсудили следующий этап освобождения украинских заложников - Зеленский

Зеленский заявил, что общался с Трампом по телефону на украинском языке

Зеленский заявил, что никогда не встречался с Джулиани и не имел с ним телефонных разговоров

Зеленский о разговоре с Трампом: На меня влиять невозможно

Зеленский: Мы ответили на письмо господина Сайдика о том, что мы согласовываем текст "формулы Штайнмайера"

В новом законе об особом статусе Донбасса никакой капитуляции не будет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА