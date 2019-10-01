В "Батькивщине" считают "формулу Штайнмайера" угрозой национальной безопасности Украины

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что "формула Штайнмайера" угрожает национальной безопасности и территориальной целостности Украины, сообщила пресс-служба партии.

"Партия "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины, а ее подписание в Минске - прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашей страны", - написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

В политсиле призвали президента Украины Владимира Зеленского "срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на действия дано согласие".