Политика

21:32 01.10.2019

В "Голосе" призвали Зеленского объяснить суть "формулы Штайнмайера" на заседании Рады

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В "Голосе" призвали Зеленского объяснить суть "формулы Штайнмайера" на заседании Рады

Партия "Голос" призвала президента Украины Владимира Зеленского объяснить суть "формулы Штайнмайера" на заседании Верховной Рады, сообщила пресс-служба политсилы.

"Партия "Голос" требует проведения закрытого заседания парламента, на котором президент Зеленский должен объяснить: какой документ подписан в Минске и на какие уступки готов пойти президент", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "из имеющейся информации невозможно понять: кто и каким договоренностям достиг со страной-агрессором под видом реализации несуществующей "формулы Штайнмайера",

В политсиле подчеркнули, что они категорически против проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса без полного безусловного контроля украинского государства за украинско-российской границей.

"Любые выборы возможны только при условии соблюдения полной безопасности граждан. Безопасность возможна только при условии полного контроля над границей. Если контроль за рубежом не будет, выборы нельзя считать ни демократическими, ни безопасными, ни свободными, даже если таковыми их назовут международные эксперты", - отметили в пресс-службе партии.

Теги: #формула #зеленский #украина #призыв #голос
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