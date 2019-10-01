Зеленский: Мы ответили на письмо господина Сайдика о том, что мы согласовываем текст "формулы Штайнмайера"

Президент Украины Владимир Зеленский на вопрос о подписании "формулы Штайнмайера" о выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) заявил, что Украина сообщила о согласовании текста формулы в ответ на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика.

"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст формулы Штайнмайера. Формула Штайнмайера и должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе (местного самоуправления - ИФ), которого еще нет", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста о том, была ли подписана формула Штайнмайера.