Зеленский объяснил основные положения "формулы Штайнмайера"

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил значение основных положений "формулы Штайнмайера" о выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), договоренность о которой была достигнута на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, подчеркнув, в частности, что проведения выборов в ОРДЛО "под дулами пулеметов" не будет.

"Что означает эта формула (Штайнмайера – ИФ)? Это на самом деле 1-2 предложения. Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный так же как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии, когда там (на территориях ОРДЛО – ИФ) состоятся местные выборы, проведенные в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов. Это означает, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет", - сказал Зеленский на брифинге по итогам заседания ТКГ во вторник.