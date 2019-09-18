Генпрокуратура зарегистрировала дело о незаконном сборе и распространении ГБР конфиденциальной информации – адвокат Порошенко

Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала уголовное производство по заявлению адвоката лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Игоря Голованя по факту совершения следователями Государственного бюро расследований (ГБР) незаконного сбора, использования и распространения конфиденциальной информации о личности, а также получение в целях разглашения сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну.

"Как нам сообщили, производства передано Генеральной прокуратурой для проведения досудебного расследования следователям центрального аппарата ГБР. Итак, одни следователи ГБР теперь должны расследовать сделки других", - написал Головань в своем блоге на портале "Украинская правда" в среду.

Он также выразил недоумение заявлением директора ГБР Романа Трубы о том, что тот не знает, откуда экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов получает секретную информацию следствия. "Как же так? Ведь так два месяца тот же Роман Труба сообщил, что начал по этому поводу служебную проверку. Если за два месяца ГБР не способен разобраться с "кротами" в собственной структуре, что вообще это учреждение может расследовать?", - пишет Головань.