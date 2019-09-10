"Европейская Солидарность" вошла в ЕНП - Порошенко

Европейская народная партия приняла решение о вхождении украинской партии "Европейская солидарность" в ее состав, сообщил лидер "Европейской солидарности", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко.

"Партия "Европейская солидарность" официально вошла в крупнейшую и самую влиятельную политическую семью объединенной Европы - Европейскую народную партию. Только что ЕНП приняла соответствующее решение", - написал Порошенко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

По его словам, это событие является признанием "успешности пяти лет реформ, осуществлявшихся нашей командой" и мандатом доверия к "Европейской солидарности" как проевропейской украинской партии. "Присоединение к ЕНП рассматриваем не только как наше внутрипартийное событие, а как сигнал признания европейских устремлений Украины, ее желание присоединиться к ЕС и НАТО. Ведь только членство в этих двух союзах гарантирует нам мир и безопасность", - отметил политик.

"Европейская народная партия стоит плечом к плечу с Украиной в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность. Новый формат сотрудничества с ней дает нам новые возможности отстаивать европейский и евроатлантический выбор Украины", - резюмировал Порошенко.