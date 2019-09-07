Политика

16:43 07.09.2019

Сенцов: даже после освобождения последнего пленного наша борьба не заканчивается

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Сенцов: даже после освобождения последнего пленного наша борьба не заканчивается

Украинский режиссер, крымчанин Олег Сенцов рад освобождению из заключения в России и надеется такую же долю все остальных удерживаемых в РФ и ОРДЛО сограждан.

"Мы рады быть на родной земле. Хочется сказать спасибо всем людям, которые боролись за нас, добивались нашего освобождения и его добились. Надеюсь, что остальные пленные будут освобождены. Но даже после освобождения последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко", - сказал Сенцов. журналистам в Борисполе на ВПП во время встречи вернувшихся в Украину освобожденных по взаимному обмену с РФ украинцев.

В свою очередь журналист Роман Сущенко поблагодарил президента Зеленского за освобождение и пятого президента Украины Петра Порошенко за усилия, приложенные к началу этого процесса.

"Символичным есть то, что нас все, 35 человек, освободили через две недели после Дня независимости Украины…Я хотел бы обратиться к президенту Зеленскому и сказать. Что сегодня он сделал счастливыми 35 украинских семей", - отметил он.

Крымчанин Владимир Балух выразил благодарность Украине и всем украинцам.

"Больше всего меня поддерживали письма людей. Когда ты на грани и получаешь письма…ты их всегда ждешь, каждую минуту используешь, чтобы ответить, и этим живешь", - сказал он.

В то же время, отвечая на вопросы журналистов, если бы можно было вернуть время назад, поднял бы он над своим домом украинский флаг, ответил утвердительно

"Однозначно. Даже без вариантов", - подчеркнул Балух.

Олег Сенцов - украинский кинорежиссер, сценарист и писатель. В мае 2014 году оккупации Крыма российскими войсками был обвинен в подготовке к теракту и в августе 2015 года приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов не признал себя виновным.

Роман Сущенко - украинский журналист, был признан Мосгорсудом виновным в шпионаже (ст.276 Уголовного кодекса РФ) и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Слушания по делу, как в суде первой инстанции, так и апелляционной, проходили в закрытом режиме, поскольку материалы расследования имеют гриф "совершенно секретно".

Владимир Балух - крымский фермер, был приговорен по решению подконтрольного России Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Он был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч.1 ст.222 и ч.1 ст.222.1) и ч.2 ст.321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Теги: #сенцов #обмен_пленными
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