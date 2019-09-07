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13:29 07.09.2019

Освобожденные украинцы прилетели в Киев

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Освобожденные украинцы прилетели в Киев

Украинский борт с гражданами Украины, которых РФ передает в рамках взаимного освобождения, приземлился в субботу в Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", самолет Ан-148, вылетевший из Москвы, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".

Как сообщалось, приблизительно в это же время в московском "Внуково" должен приземлиться самолет специального летного отряда "Россия", на борту которого находятся россияне - участники обмена, вылетает из аэропорта "Борисполь" в Москву.

Родственники украинских граждан стоят на ВПП перед аэропортом и встретили посадку аплодисментами.

В рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ, в Украину возвращаются: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов.

Также вернулись 24 военнопленные украинские моряка: Юрий Будзило, Вячеслав Зинченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Андрей Артеменко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Виктор Беспальченко, Андрей Шевченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Владислав Костышин, Сергей Попов, Юрий Безъязычный, Роман Мокряк, Андрей Эйдер, Владимир Лисовой, Денис Гриценко, сотрудники СБУ Андрей Драч и Василий Сорока.

Теги: #рф #украина #обмен_пленными
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