Политика

17:30 05.09.2019

Освободив из-под ареста Цемаха, Украина теряет доказательства в деле об уничтожении МН17– Фриз

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Освободив из-под ареста Цемаха, Украина теряет доказательства в деле об уничтожении МН17– Фриз

Освобождение из-под стражи под личное обязательство боевика "ДНР" Владимира Цемаха, которого в голландской прокуратуре считают подозреваемым по делу об уничтожении "Боинга" рейса MH17 над Донбассом летом 2014 года, Украина теряет доказательства в деле об этой катастрофе, считает народный депутат Украины Ирина Фриз (фракция "Европейская солидарность").

"Что значит освобождение Цемаха? Украина теряет прямые доказательства по делу МН17", - написала Фриз в соцсети Фейсбук в четверг.

По ее мнению, Офис президента Украины (ОПУ) проигнорировал позицию европарламентариев, которые просили не освобождать Цемаха, и это может иметь негативные последствия в дальнейших коммуникациях с ЕС.

"ОПУ проигнорировал просьбу нидерландских следователей. Освобождение Цемаха без завершения процессуальных действий со стороны международных следователей является признаком сговора и государственной измены в соответствии п.2 ст.111 УК Украины и других статей Уголовного кодекса Украины. Государственная измена в форме оказания помощи иностранному государству (РФ) не вызывает сомнений, ведь Кремль получил возможность не только избавиться от сокрушительного доказательства по делу, но и подорвать позиции Украины в других международных судебных процессах", - написала Фриз.

Она отметила, что нардепы обращаются к СБУ, Генпрокуратуре и ГБР "с требованием открыть уголовные дела по признакам преступления с квалификацией согласно статьям 111, 386, 396, 375, а также 376 по установлению лиц, которые были причастны к влиянию на судебную инстанцию в вопросе освобождения Цемаха".

Депутат напомнила, что украинские спецслужбы доставили Цемаха с оккупированной территории в результате спецоперации, а на его освобождении настаивал Кремль.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд в четверг, 5 сентября, отменил меру пресечения в виде содержания под стражей Цемаху. Суд применил меру пресечения в виде личного обязательства и освободил его из-под стражи в зале суда.

Теги: #цемах #фриз #евросолидарность #mh17
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