Политика

20:14 16.08.2019

Урбанский отозвал свое заявление об увольнении с поста председателя Одесского облсовета

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Урбанский отозвал свое заявление об увольнении с поста председателя Одесского облсовета

Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский отозвал свое заявление о сложении полномочий, сообщает местное интернет-издание "Думская".

По информации издания, такое решение Урбанский принял после перерыва на сессии, на которой пытались отправить в отставку заместителей председателя облсовета Юрия Димчогло и Олега Радковского.

Ранее в этот день Одесский облсовет планировал избрать нового председателя вместо нынешнего Урбанского, который избран народным депутатом Верховной Рады 9-го созыва.

Но, согласно информации на сайте облсовета, выступление на сессии депутата областного совета Виталия Свичинского вызвало споры и недоразумения между депутатами разных фракций, в связи с чем сессия не начала работу. Урбанский объявил перерыв для совещания с председателями депутатских фракций.

По информации "Думской", во время сессии возникла потасовка, переросшая в драку. Урбанский попытался возобновить сессию, но ему препятствовали. В зал прибыла полиция. После того, как сессия все же началась, депутаты голосовали за повестку дня, и главы фракций, председатель и его замы ушли для проведения политических консультаций.

Теги: #одесский_облсовет #урбанский
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