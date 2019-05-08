Нардеп Урбанский получил ранение в ногу из травматического орудия в ходе конфликта в Одесской области

В результате конфликта, который произошел накануне вечером в гостинице села Санжейка Овидиопольского района Одесской области, ранен народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Урбанский, сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на председателя Одесского облсовета и брата депутата Анатолия Урбанского.

"Стреляли в моего брата. Нападение не связано с парламентской деятельностью: брат заступился за свою жену, к которой с оскорблениями стал приставать директор частного отеля. Брат приехал туда с женой по приглашению друзей. Выстрел из травматического оружия был произведен в ногу, есть проникающее ранение", - цитирует издание слова А.Урбанского.

По данным "Думской", конфликт произошел в гостинице "Хуторок у Зины", которая принадлежит бывшему главе Белгород-Днестровской райгосадминистрации Владимиру Зинченко.

В настоящее время полиция проводит разбирательство и ищет орудие преступления.