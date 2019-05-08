События

10:35 08.05.2019

Нардеп Урбанский получил ранение в ногу из травматического орудия в ходе конфликта в Одесской области

1 мин читать
Нардеп Урбанский получил ранение в ногу из травматического орудия в ходе конфликта в Одесской области

В результате конфликта, который произошел накануне вечером в гостинице села Санжейка Овидиопольского района Одесской области, ранен народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Урбанский, сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на председателя Одесского облсовета и брата депутата Анатолия Урбанского.

"Стреляли в моего брата. Нападение не связано с парламентской деятельностью: брат заступился за свою жену, к которой с оскорблениями стал приставать директор частного отеля. Брат приехал туда с женой по приглашению друзей. Выстрел из травматического оружия был произведен в ногу, есть проникающее ранение", - цитирует издание слова А.Урбанского.

По данным "Думской", конфликт произошел в гостинице "Хуторок у Зины", которая принадлежит бывшему главе Белгород-Днестровской райгосадминистрации Владимиру Зинченко.

В настоящее время полиция проводит разбирательство и ищет орудие преступления.

Теги: #урбанский #украина #одесская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:29 08.05.2019
Аэропорт "Борисполь" откроет первую очередь нового паркинга в терминале "D" 23 мая

Аэропорт "Борисполь" откроет первую очередь нового паркинга в терминале "D" 23 мая

11:17 08.05.2019
Главы МИД ЕС обсудят в понедельник выдачу Россией паспортов жителям Донбасса

Главы МИД ЕС обсудят в понедельник выдачу Россией паспортов жителям Донбасса

10:57 08.05.2019
США осуждают дестабилизирующий шаг России по упрощенному предоставлению паспортов гражданам Украины – Кент на встрече с Климкиным

США осуждают дестабилизирующий шаг России по упрощенному предоставлению паспортов гражданам Украины – Кент на встрече с Климкиным

10:45 08.05.2019
"Укрэнерго" завершило испытания ТЭС, ТЭЦ и ГЭС для исследования возможности синхронной работы с ENTSO-E

"Укрэнерго" завершило испытания ТЭС, ТЭЦ и ГЭС для исследования возможности синхронной работы с ENTSO-E

10:38 08.05.2019
Консул в Новосибирске выясняет, есть ли украинцы среди попавших под лавину на Алтае туристов

Консул в Новосибирске выясняет, есть ли украинцы среди попавших под лавину на Алтае туристов

10:21 08.05.2019
Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти обвиняемых в причинении повлекших смерть Гандзюк повреждений

Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти обвиняемых в причинении повлекших смерть Гандзюк повреждений

10:19 08.05.2019
Турчинов напомнил урок истории: стремящуюся к завоеваниям империю можно остановить только силой оружия и международной позицией о неотвратимости наказания

Турчинов напомнил урок истории: стремящуюся к завоеваниям империю можно остановить только силой оружия и международной позицией о неотвратимости наказания

09:50 08.05.2019
Заместитель помощника госсекретаря США Кент прибыл в Украину для обсуждения реформ и агрессии РФ

Заместитель помощника госсекретаря США Кент прибыл в Украину для обсуждения реформ и агрессии РФ

09:49 08.05.2019
9 мая в Киеве будет ограничено движение транспорта

9 мая в Киеве будет ограничено движение транспорта

09:46 08.05.2019
Украинские пограничники накануне 9 мая усилили меры безопасности

Украинские пограничники накануне 9 мая усилили меры безопасности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

9 мая в Киеве будет ограничено движение транспорта

Боевики НВФ 25 раз нарушили режим прекращения огня

Порошенко назначил экс-главу Нацсовета телерадио Артеменко членом НКРСИ

Порошенко уволил Аллерова с поста командующего Нацгвардии Украины

Президент Академии украинской прессы Иванов заявляет о давлении полиции на него из-за журналистского расследования его сына о доходах кандидатов в ГБР

ПОСЛЕДНЕЕ

Один человек погиб, восемь ранены в результате стрельбы в американской школе

Подросток, пытавшийся сделать селфи на железнодорожном мосту, погиб

Коломойский не считает целесообразным проведение в Украине какой-либо реприватизации или национализации

Полторак подписал приказ об увеличении с 1 мая размеров вознаграждений на 5тыс. грн бойцам на передовой

Во Франции ожидают отмены сотен авиарейсов

Боевики НВФ 25 раз нарушили режим прекращения огня

Суд обязал снять Калетника с розыска

С начала 2019 года пиротехники изъяли и уничтожили более 16000 взрывоопасных предметов - ГСЧС

Взрыв в Пакистане унес жизни трех человек, 15 ранено - ТВ

Подросток, пытавшийся сделать селфи на железнодорожном мосту, погиб от удара током

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА