Правоохранители проводят обыски у экс-председателя Одесского облсовета Паращенко

Служба безопасности Украины и фискальная служба проводят обыски у бывшего председателя Одесского областного совета Сергея Паращенко.

"Проводятся следственные действия по месту работы и проживания бывшего председателя облсовета", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Одесском облуправлении СБУ.

При этом собеседник агентства не уточнил подробностей, поскольку следственные действия еще не завершены.

Паращенко временно исполнял обязанности главы Одесской облгосадминистрации с 10 апреля по 11 июня 2019 года. Возглавлял Одесский облсовет VII-го созыва с 21 августа 2019 года по 4 декабря 2020 года.