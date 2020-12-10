События

16:50 10.12.2020

Правоохранители проводят обыски у экс-председателя Одесского облсовета Паращенко

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Правоохранители проводят обыски у экс-председателя Одесского облсовета Паращенко

Служба безопасности Украины и фискальная служба проводят обыски у бывшего председателя Одесского областного совета Сергея Паращенко.

"Проводятся следственные действия по месту работы и проживания бывшего председателя облсовета", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Одесском облуправлении СБУ.

При этом собеседник агентства не уточнил подробностей, поскольку следственные действия еще не завершены.

Паращенко временно исполнял обязанности главы Одесской облгосадминистрации с 10 апреля по 11 июня 2019 года. Возглавлял Одесский облсовет VII-го созыва с 21 августа 2019 года по 4 декабря 2020 года.

Теги: #одесский_облсовет #сбу #чиновник #обыски
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