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12:15 08.05.2019

Полиция возбудила дело в связи с огнестрельным ранением в ногу нардепа Урбанского в Одесской области

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Полиция возбудила дело в связи с огнестрельным ранением в ногу нардепа Урбанского в Одесской области

Полиция открыла уголовное производство в связи с огнестрельным ранением в ногу народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Александра Урбанского в отеле в Овидиопольском районе Одесской области, стрелявший задержан.

"Во время конфликта с директором отеля, где пострадавший – народный депутат Украины находился по частному делу, он получил огнестрельное ранение ноги", - сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области в среду.

В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой Овидиопольского отдела полиции было изъято несколько гильз от устройства травматического действия.

Сейчас мужчина, который подозревается в совершении правонарушения, задержан. Его действия квалифицируются ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, во время обыска у подозреваемого были изъяты еще несколько единиц незарегистрированного оружия. Сведения по данному факту будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #урбанский #ранение #украина #полиция
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