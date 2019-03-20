Политика

15:25 20.03.2019

В Еврокомиссии хотят уложиться с Brexit до 23 мая, даты выборов в Европарламент

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В Еврокомиссии хотят уложиться с Brexit до 23 мая, даты выборов в Европарламент

Еврокомиссия выступает либо за проведение Brexit до 23 мая 2019 года, либо за долгосрочный перенос этой процедуры, сообщают в среду европейские СМИ со ссылкой на документ ЕК.

В Брюсселе объясняют свою позицию тем, что 23 мая должно быть крайним сроком, так как сразу после этого стартуют выборы в Европарламент, в которых Лондон, выходящий из ЕС, уже не должен участвовать.

Если же Великобритании потребуется больше времени для выхода из ЕС, ей придется просить о более существенном переносе сроков и, таким образом - участвовать в выборах в Европарламент.

"Любые другие варианты (в частности, продление процедуры Brexit до 30 июня - ИФ) привели бы к серьезным политическим и юридическим рискам для ЕС, а также к тому, что часть неопределенности, от которой сейчас страдает Великобритания, перенесется в 27 стран, остающиеся в ЕС", - отмечается в документе.

В связи с этим, как отмечает The Financial Times, в Брюсселе намерены решительно выступить против идеи переноса Brexit на 30 июня.

Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что попросила ЕС перенести Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.

Теги: #brexit #европарламент #ек
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