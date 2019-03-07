Политика

11:50 07.03.2019

Розенко призывает Раду поскорее принять закон, позволяющий запустить второй уровень пенсионной системы с 2020 года

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Розенко призывает Раду поскорее принять закон, позволяющий запустить второй уровень пенсионной системы с 2020 года

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что Украина готова к внедрению накопительного уровня пенсионной системы, и призывает Верховную Раду как можно скорее принять закон, необходимый для его запуска с 2020 года.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, возможно ли запустить накопительную пенсионную систему с 2020 года, П.Розенко сказал: "Возможно, если парламент в ближайшее время за это проголосует. Нам нужно примерно 3-4 месяца для принятия дополнительной нормативной базы по запуску накопительной системы. Поэтому я призываю Верховную Раду как можно быстрее это сделать, и с 2020 года запустить накопительный уровень".

Вице-премьер отметил, что проблема с внедрением второго уровня пенсионной системы в последние годы была связана с балансированием бюджета Пенсионного фонда Украины, но, по его мнению, медлить с введением накопительного уровня больше нельзя.

"Если бы Украина вовремя ввела накопительную систему, примерно 10 лет назад, то мы бы за это время аккумулировали больше ресурсов в экономике Украины от системы пенсионного страхования, чем получили кредитов от Международного валютного фонда. Вот какого ресурса мы лишены из-за нерешительности политиков", - добавил вице-премьер.

П.Розенко уверен, что Украина готова к внедрению накопительной системы, и нужно только политическое решение Верховной Рады относительно ее запуска.

"Для этого есть соответствующие подготовленные и согласованные, в том числе с правительством, проекты законов", - констатировал он.

Как сообщалось, в конце февраля представители общественных организаций и негосударственных пенсионных фондов потребовали от Кабинета министров поспособствовать внедрению накопительного уровня пенсионной системы с 2020 года и выразили опасения, что второй этап пенсионной реформы будет отложен на неопределенное время в связи с затягиванием рассмотрения законопроекта №6677, предусматривающего ее введение.

Законопроект №6677 о введении накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, авторами которого является группа народных депутатов из разных фракций, предлагает ввести децентрализованную накопительную систему через негосударственные пенсионные фонды.

Согласно ему, часть обязательных взносов в пенсионную систему должна накапливаться на пенсионных счетах граждан, которые платят такие взносы. Эти средства будут инвестироваться в экономику Украины для получения инвестиционного дохода и защиты их от инфляционных процессов.

В конце декабря 2018 года из Меморандума об экономической и финансовой политике стало известно, что Украина на период действия программы stand-by сотрудничества с МВФ приостановит введение второго (накопительного) уровня пенсионной системы.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявлял, что Кабмин готов поддержать внедрение накопительного уровня пенсионной системы, если парламент примет данный законопроект.


Полный текст интервью П.Розенко будет обнародован в новостной ленте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #розенко #пенсионная_реформа
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