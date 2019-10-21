Политика

18:11 21.10.2019

Экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый погиб при падении вертолета

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Экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый погиб при падении вертолета

Бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый трагически погиб, сообщил экс-вице-премьер Павел Розенко.

"Трагически погиб Тарас Кутовый", - написал Розенко на своей странице в Facebook.

Позднее в комментарии к своему посту Розенко указал: "Авиакатастрофа. Вертолет".

Еще один экс-министр правительства Владимира Гройсмана подтвердил информацию о трагической гибели Кутового в результате крушения вертолета.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", вертолет принадлежит Кутовому. Предположительно, он мог находиться там, но пока нет подтверждения такой информации. На месте крушения найдено тело мужчины.

Ранее Госслужба Украины по срезвісайнім ситуациям сообщила, что вблизи с.Тарасенково Оржицкого района Полтавской области в понедельник днем произошло падение вертолета "Робинсон-44", погиб один человек. Вертолет следовал из Киева в Полтавскую область.

Полиция Полтавской области сообщила, что вертолет упал на территории приусадебного участка частного домохозяйства. Пилот в результате падения погиб.

СМИ также сообщили, что Кутовый погиб при падении вертолета в Полтавской области.

Тарас Кутовій, 1976 г.р., кандидат экономических наук, в 1999-2009 годах был финансовым директором фонда "Крок за кроком" и инвесткомпании "XXI век", затем возглавил набсовет Всеукраинского общественного объединения "Союз спасения села" и ПАО "Компания Райз".

В 2012-2016годах – народный депутат в Верховной Раде VII и VIII созыва (фракции "Удар" и "Блок Петра Порошенко"), возглавлял комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений. В апреле 2016 года занял должность министра аграрной политики и продовольствия, но в мае 2017-го подал в отставку с должности, которая была поддержана Радой лишь в ноябре 2018 года.

Теги: #розенко #смерть #кутовый
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