Политика

15:53 01.08.2019

Розенко не намерен оставаться в стороне политической жизни после завершения работы в правительстве

1 мин читать
Розенко не намерен оставаться в стороне политической жизни после завершения работы в правительстве

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет, что после завершения работы в Кабинете министров Украины не намерен оставаться в стороне политической жизни.

"В стороне политической жизни стоять не буду. Идей много. Буду их реализовывать за пределами правительственных кабинетов", - сказал Розенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

Вице-премьер отметил, что до правительства работал в экспертной среде и за последние годы сфера его компетенции значительно расширилась. "Кроме вопросов социальной политики я уже свободно ориентируюсь и почти в совершенстве знаю и систему здравоохранения, и направление культуры", - добавил Розенко.

Теги: #розенко #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:54 01.08.2019
Критерии определения субсидиантов нужно изменить - Герус

Критерии определения субсидиантов нужно изменить - Герус

09:36 01.08.2019
Новый состав Кабмина будет сформирован в первые дни работы парламента

Новый состав Кабмина будет сформирован в первые дни работы парламента

15:11 30.07.2019
Заседания правительства Украины на этой неделе не будет

Заседания правительства Украины на этой неделе не будет

12:01 30.07.2019
Кабмин расширил распространение спецпошлины на другие коды импортируемого в страну сжиженного газа из РФ

Кабмин расширил распространение спецпошлины на другие коды импортируемого в страну сжиженного газа из РФ

11:05 30.07.2019
Кабмин отстранил Ноняка от должности главы "Укртрансбезопасности"

Кабмин отстранил Ноняка от должности главы "Укртрансбезопасности"

10:14 30.07.2019
Frontera оспорит в суде результаты конкурса на разработку шельфового участка "Дельфин" в случае их утверждения Кабмином

Frontera оспорит в суде результаты конкурса на разработку шельфового участка "Дельфин" в случае их утверждения Кабмином

16:21 29.07.2019
В новом Кабмине может появиться одно большое объединенное министерство по гуманитарной политике

В новом Кабмине может появиться одно большое объединенное министерство по гуманитарной политике

11:25 29.07.2019
Кабмин увеличил в августе долю ЕСВ для Фонда социального страхования до 14,24%

Кабмин увеличил в августе долю ЕСВ для Фонда социального страхования до 14,24%

12:58 27.07.2019
Гройсман предложит Кабмину рассмотреть возможность объявления нового конкурса на разработку углеводородного участка на шельфе Черного моря

Гройсман предложит Кабмину рассмотреть возможность объявления нового конкурса на разработку углеводородного участка на шельфе Черного моря

13:31 26.07.2019
Кабмин рассмотрит согласование увольнения Кличко с поста главы КГГА на ближайшем заседании - Гройсман

Кабмин рассмотрит согласование увольнения Кличко с поста главы КГГА на ближайшем заседании - Гройсман

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский назначил Борзова руководителем Госуправления делами

Слипачук надеется, что ЦИК подведет окончательные итоги результатов выборов в Раду до 5 августа

Апелляционный суд отменил решение первой инстанции о пересчете голосов на "округе Пашинского"

Порошенко: Минские соглашения в сентябре 2014 года помогли остановить российское наступление

Портнов утверждает, что ГБР начало дело о хищениях и переводе в офшоры средств из "Укроборонпрома" по решениям Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Британская экономика сможет выдержать Brexit без соглашения с ЕС

Зеленский уволил начальника УСБУ в Запорожской области Хилько

Трехсторонние переговоры по транзиту газа запланированы на 16 сентября

Трамп поздравил Келли Крафт с утверждением на посту постпреда США при ООН

Рассмотрение исков в суде по проблемным округам может повлиять на итоги голосования на выборах в Раду

Зеленский назначил Борзова руководителем Госуправления делами

Слипачук надеется, что ЦИК подведет окончательные итоги результатов выборов в Раду до 5 августа

США не хотят ограничивать страны Индо-Тихоокеанского региона в их внешней политике

Апелляционный суд отменил решение первой инстанции о пересчете голосов на "округе Пашинского"

Помпео: США готовы к сотрудничеству с Китаем в торговой сфере только при учете интересов Вашингтона

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА