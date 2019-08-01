Розенко не намерен оставаться в стороне политической жизни после завершения работы в правительстве

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет, что после завершения работы в Кабинете министров Украины не намерен оставаться в стороне политической жизни.

"В стороне политической жизни стоять не буду. Идей много. Буду их реализовывать за пределами правительственных кабинетов", - сказал Розенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

Вице-премьер отметил, что до правительства работал в экспертной среде и за последние годы сфера его компетенции значительно расширилась. "Кроме вопросов социальной политики я уже свободно ориентируюсь и почти в совершенстве знаю и систему здравоохранения, и направление культуры", - добавил Розенко.