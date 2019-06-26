Политика

11:31 26.06.2019

Зеленский предложит Кабмину согласовать кандидатуры 8 глав обладминистраций

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Зеленский предложит Кабмину согласовать кандидатуры 8 глав обладминистраций

Администрация президента Украины Владимира Зеленского внесет на рассмотрение Кабинета министров в среду кандидатуры на пост глав восьми областных государственных администраций, сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Сегодня на заседание правительства от администрации президента будут внесены следующие кандидатуры на должности глав ОГА", - написал Розенко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Вице-премьер предложил подписчикам поделиться информацией о биографических данных кандидатов. "Кто эти люди? Откуда? Каким образом стали кандидатами на указанные должности? Какие подводные камни их назначений? Риски? Бэкграунд этих кандидатов?", - написал Розенко.

В частности, главой Донецкой областной государственной администрации предлагается назначить Павла Кириленко, Закарпатской – Игоря Бондаренко, Киевской – Михаила Бно-Айрияна, Луганской – Виталия Комарницкого.

Также предлагается назначить главой Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского, Одесской – Андрея Андрейчикова, Херсонской – Юрия Гусева, Черкасской – Игоря Шевченко.

Теги: #зеленский #розенко #кабмин
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