События

20:07 21.10.2019

Премьер Гончарук соболезнует из-за гибели экс-министра Кутового

1 мин читать
Премьер Гончарук соболезнует из-за гибели экс-министра Кутового

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил соболезнования родным и близким бывшего министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Кутового, который трагически погиб в понедельник в Полтавской области.

"Только что узнал об ужасной трагедии, унесшей жизнь Тараса Кутового. Искренние соболезнования семье и близким Тараса. Вечная память!" – написал Гончарук в Твиттере.

Тарас Кутовый, 1976 г.р., в 1999-2009 годах был финансовым директором фонда "Крок за кроком" и инвесткомпании "XXI век", затем возглавил набсовет Всеукраинского общественного объединения "Союз спасения села" и ПАО "Компания Райз".

В 2012-2016 годах – народный депутат в Верховной Раде VII и VIII созыва (фракции "Удар" и "Блок Петра Порошенко"), возглавлял комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений. В апреле 2016 года занял должность министра аграрной политики и продовольствия в правительстве аграрной политики, но в мае 2017-го подал в отставку с должности, которая была поддержана Радой лишь в ноябре 2018 года.

21 октября 2019 года Кутовый трагически погиб при падении вертолета в Полтавской области.

Теги: #кутовый #гончарук #соболезнования
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:11 21.10.2019
Экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый погиб при падении вертолета

Экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый погиб при падении вертолета

12:56 21.10.2019
Гончарук о шутках "Квартала 95" по поджогу дома Гонтаревой: смеяться над горем я нормальным не считаю, но у нас демократическое государство

Гончарук о шутках "Квартала 95" по поджогу дома Гонтаревой: смеяться над горем я нормальным не считаю, но у нас демократическое государство

12:32 21.10.2019
Премьер Украины допускает частичную приватизацию "Укрпошты" через IPO

Премьер Украины допускает частичную приватизацию "Укрпошты" через IPO

17:25 17.10.2019
Встреча президента и премьера с банкирами была хорошим сигналом – глава НАБУ Шпек

Встреча президента и премьера с банкирами была хорошим сигналом – глава НАБУ Шпек

16:08 16.10.2019
Кабмин предложит Раде программу передачи общежитий территориальным громадам

Кабмин предложит Раде программу передачи общежитий территориальным громадам

15:58 16.10.2019
Гончарук о концерте с участием "Сокиры Перуна": Ни о каких право- или леворадикальных взглядах речь не идет

Гончарук о концерте с участием "Сокиры Перуна": Ни о каких право- или леворадикальных взглядах речь не идет

15:45 16.10.2019
Гончарук обсудил с Кличко и главой ГАСИ незаконную надстройку на Майдане, дальнейшую стратегию борьбы с такими объектами

Гончарук обсудил с Кличко и главой ГАСИ незаконную надстройку на Майдане, дальнейшую стратегию борьбы с такими объектами

15:42 16.10.2019
Минэкономики может представить обновленный макропрогноз на следующей неделе

Минэкономики может представить обновленный макропрогноз на следующей неделе

00:36 16.10.2019
Украина соболезнует Японии в связи с количеством жертв в результате тайфуна "Хагибис"

Украина соболезнует Японии в связи с количеством жертв в результате тайфуна "Хагибис"

23:45 11.10.2019
Гончарук анонсировал проведение открытых конкурсов на 7 должностей госуправленцев в правительстве

Гончарук анонсировал проведение открытых конкурсов на 7 должностей госуправленцев в правительстве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики с полуночи семь раз нарушили режим тишины в зоне ООС, один обстрел пришелся на район Золотого

Зеленский в Японии встретится со Штайнмайером

Президент Украины 21-24 октября осуществит рабочий визит в Японию

Тепло сохранится в Украине в начале недели

Боевики восемь раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, ранен один военный

ПОСЛЕДНЕЕ

В Генпрокуратуре планируют создать спецдепартамент по процессуальному руководству расследованиями дел Майдана - Чумак

Сенцов решил создать правозащитную общественную организацию

Во Львове при столкновении двух автобусов травмы получили 14 человек, трое из них госпитализированы

Москалькова затруднилась назвать сроки нового обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

Боевики с полуночи семь раз нарушили режим тишины в зоне ООС, один обстрел пришелся на район Золотого

Facebook будет публиковать новости WSJ и других изданий News Corp в своей новой вкладке

Гладковский вышел из Лукьяновского СИЗО

Прокуратура сообщила о подозрении физлицу по факту завладения 400 тыс. грн Фонда гарантирования вкладов

Педагоги выступают против нововведений, предложенных ко 2-му чтению закона о среднем образовании, и готовы протестовать – представитель профсоюза Киева

Апелляционный суд отказался отпустить из-под стражи обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА