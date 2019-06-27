Розенко призывает Зеленского не назначать главами ОГА ранее представленных Кабмину кандидатов, а провести новый открытый отбор

Вице-премьер-министр Павел Розенко призывает президента Украины Владимира Зеленского не подписывать указы о назначении главами областных государственных администраций кандидатов, которые не прошли открытый конкурс или отбор известных HR-агентств.

"Обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому не подписывать указ о назначении главами областных государственных администраций кандидатур, которые рассматривались вчера (26 июня – ИФ) на заседании правительства", – написал Розенко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

По словам вице-премьера, дискуссия на заседании правительства при представлении указанных кандидатов показала, что были нарушены провозглашенные ранее президентом принципы.

"Никаких "открытых, прозрачных, честных и публичных" конкурсов на должности глав ОГА не было проведено. Кандидаты (кроме одного) так и не смогли внятно объяснить, как они оказались в числе претендентов на указанные должности. "Отбор" кандидатов был осуществлен без привлечения известных HR агентств", - указал Розенко.

По словам вице-премьера, отбор кандидатов проходил кулуарным образом.

"Фамилии кандидатов не были обнародованы, не происходило общественного обсуждения этих кандидатур. Даже членам правительства были розданы материалы о кандидатах и вообще перечень кандидатов только за полчаса до заседания правительства", - отметил вице-премьер.

По его словам, вследствие такой непрозрачности на должности глав ОГА оказались люди "со шлейфом сомнительного, криминального прошлого и откровенно антиукраинской позицией".

"Убежден, что у нас есть все возможности для того чтобы в недельный срок провести новый открытый и прозрачный отбор на должности глав ОГА. Убежден также, что большинство из ранее внесенных вами кандидатур смогут доказать свою способность управлять областями на этих открытых конкурсах. Есть и действительно достойную кандидатуру среди предложенных кандидатур", - написал Розенко.

Он подчеркнул, что через неделю можно получить "действительно достойных, профессиональных, компетентных и легитимных" глав облгосадминистраций.

Как сообщалось, 26 июня Кабинет министров на своем заседании поддержал назначение 8 глав ОГА, чьи кандидатуры предложил президент Зеленский. Так, главой Киевской областной государственной администрации стал Михаил Бно-Айриян, Донецкой ОГА - Павел Кириленко, Закарпатской ОГА - Игорь Бондаренко, Херсонской ОГА - Юрий Гусев, Черкасской ОГА - Игорь Шевченко, Луганской ОГА - Виталий Комарницкий, Одесской ОГА - Андрей Андрейчиков, Львовской ОГА - Маркиян Мальский. По словам первого заместителя руководителя Офиса президента Украины Сергея Трофимова, эти люди прошли жесткий отбор.