Макрон не откажется от пенсионной реформы, но хотел бы внести в нее изменения

Президент Франции Эмманюэль Макрон не намерен сворачивать пенсионную реформу, но желает улучшить ее для сограждан, сообщает в среду телеканал BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

В частности, речь может идти об изменении возраста, когда работник сможет претендовать на полную пенсию. В данный момент реформа устанавливает этот срок в 64 года.

Кроме этого, согласно заявлению, Макрон внимательно следит за ситуацией, разворачивающейся вокруг реформы.

Такие заявления прозвучали на фоне серьезного недовольства этой реформой во французском обществе. Так, профсоюзы, представляющие сотрудников транспортной системы, учителей, врачей и других специалистов, выступают против нее, поскольку в результате реформы они могут лишиться рад привилегий. Протесты против проекта реформы продолжаются во Франции с начала декабря.

Французские СМИ отмечают, что на железнодорожных линиях в Париже и в других городах наблюдаются проблемы с движением. Также в Париже работают лишь половина из 16 линий метро.

Согласно опросам медиахолдинга RTL, 62% респондентов поддерживают забастовщиков. В то же время 69% опрошенных желают "перемирия" на рождественские праздники.

Ранее премьер страны Эдуар Филипп заявил, что не намерен отказываться от претворения в жизнь проекта пенсионной реформы. При этом он отметил, что согласен пойти на некоторые уступки, и пообещал, что реформа будет претворена в жизнь "без брутальности" и не затронет французов, родившихся до 1975 года.

Филипп также согласился оставить ряд привилегий, связанных с пенсий, для полицейских, пожарных и представителей ряда других профессий. Возраст выхода на пенсию останется на уровне 62 лет. Однако для получения пенсии в полном объеме с 2025 года нужно будет проработать до 64 лет.