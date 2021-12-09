Шмыгаль: Вводим накопительную пенсионную систему для работников предприятий большой приватизации

Кабинет министров одобрил экспериментальный проект по дополнительной социальной защите работников предприятий, подпадающих под большую приватизацию.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг.

"Сегодня правительство положило начало экспериментальному проекту - программе дополнительной социальной защиты работников, подпадающих под большую приватизацию. Инвестор, покупающий такой государственный объект, в течение двух лет после приватизации будет платить взносы в негосударственные пенсионные фонды более чем для половины работников предприятия", - написал Шмыгаль в "Телеграм-канале".

По его словам, взносы будут составлять не менее 4% от зарплаты.

"Это станет одним из первых шагов к полноценному внедрению накопительной пенсионной системы для всех украинцев", - подчеркнул премьер.