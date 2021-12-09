Инвестиции

14:12 09.12.2021

Шмыгаль: Вводим накопительную пенсионную систему для работников предприятий большой приватизации

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Шмыгаль: Вводим накопительную пенсионную систему для работников предприятий большой приватизации

Кабинет министров одобрил экспериментальный проект по дополнительной социальной защите работников предприятий, подпадающих под большую приватизацию.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг.

"Сегодня правительство положило начало экспериментальному проекту - программе дополнительной социальной защиты работников, подпадающих под большую приватизацию. Инвестор, покупающий такой государственный объект, в течение двух лет после приватизации будет платить взносы в негосударственные пенсионные фонды более чем для половины работников предприятия", - написал Шмыгаль в "Телеграм-канале".

По его словам, взносы будут составлять не менее 4% от зарплаты.

"Это станет одним из первых шагов к полноценному внедрению накопительной пенсионной системы для всех украинцев", - подчеркнул премьер.

 

Теги: #приватизация #шмыгаль #пенсионная_реформа
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