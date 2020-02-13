Политика

18:42 13.02.2020

В профильном комитете Рады начинают работу над законопроектом о введении второго уровня пенсионного обеспечения

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В профильном комитете Рады начинают работу над законопроектом о введении второго уровня пенсионного обеспечения

Рабочая группа приступает к обсуждению законопроекта о введении второго уровня (накопительного) пенсионного обеспечения, заявляет один из авторов законопроекта, глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа").

"Мы включили уже его (законопроект – ИФ) в повестку дня этой сессии. Создана рабочая группа, которую возглавила Наталья Королевская (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"). Эта рабочая группа будет заседать на следующей неделе первый раз", - сообщила Третьякова на брифинге в четверг в Киеве.

Она напомнила, что фракция ОПЗЖ категорически против введения второго уровня пенсионного обеспечения и соответственно зарегистрировала альтернативный документ, Третьякова не знает, почему ОПЗЖ против введения накопительного пенсионного обеспечения и хочет узнать аргументы оппонентов на заседании рабочей группы.

"Хочу, чтобы этот разговор был и в комитете на рабочей группе, чтобы общество знало, у кого какие мотивации", - отметила Третьякова.

По ее словам, рабочая группа даст рекомендации комитету, а далее в соответствии с законом Верховной Рады комитет будет принимать решение – или рекомендовать парламенту принять законопроект за основу и идти путем второго чтения или, если будет необходимость, доработать.

Как сообщалось, группа народных депутатов зарегистрировала в Раде законопроект №2683 "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" 27 декабря 2019 года.

Теги: #третьякова #верховная_рада #пенсионная_реформа
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