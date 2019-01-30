Гриценко извинился перед сыном Луценко, но генпрокурора обвиняет во лжи

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко принес свои извинения сыну генерального прокурора Юрия Луценко Александру, который воевал в АТО, но не намерен извиняться перед самим Ю.Луценко и уличает его во лжи.

"Генпрокурор Луценко уж слишком возмутился моим интервью Дмитрию Гордону. Где я сказал о высоких чинах, которые прятали своих сыновей от мобилизации. Кто-то полностью, кто-то после нескольких месяцев в АТО - заблаговременно возвращал домой, или в парламент, или в "Укроборонпром". Когда других парней мобилизовали на год и более. Это - правда. И извиняться, тем более перед Луценко, патологически лживым по жизни - не за что и не буду", - написал он на своей странице в Facebook.

А.Гриценко отметил, что сын Ю.Луценко "действительно доброволец, воин, был в АТО, хотя и далеко не год, как другие, но воевал, поэтому честь сыну и хвала".

"Если мои слова его как-то задели, то Луценко-сыну я приношу свои извинения. В отличие от Луценко-отца, который, видимо, под влиянием сивушных масел врет в эфирах, якобы в начале войны Порошенко предлагал мне пост министра обороны и даже начальника Генштаба, а я якобы отказался. Не было этого! Я готов вдвоем с Порошенко в прямом эфире пройти тест на полиграфе - и вся страна убедится в лживости генпрокурора. Извинений от Луценко не жду, потому что доверия или уважения к нему нет давно. И наверняка не только у меня", - заявил политик.

В интервью Дмитрию Гордону, размещенном на канале журналиста в Youtube 29 января, А.Гриценко говорил, что не прятал своего сына Алексея Гриценко от службы в зоне АТО в 2014 году, как это сделал "Порошенко, или Луценко, или Пашинский, или Турчинов".