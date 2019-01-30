Политика

16:48 30.01.2019

Гриценко извинился перед сыном Луценко, но генпрокурора обвиняет во лжи

2 мин читать
Гриценко извинился перед сыном Луценко, но генпрокурора обвиняет во лжи

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко принес свои извинения сыну генерального прокурора Юрия Луценко Александру, который воевал в АТО, но не намерен извиняться перед самим Ю.Луценко и уличает его во лжи.

"Генпрокурор Луценко уж слишком возмутился моим интервью Дмитрию Гордону. Где я сказал о высоких чинах, которые прятали своих сыновей от мобилизации. Кто-то полностью, кто-то после нескольких месяцев в АТО - заблаговременно возвращал домой, или в парламент, или в "Укроборонпром". Когда других парней мобилизовали на год и более. Это - правда. И извиняться, тем более перед Луценко, патологически лживым по жизни - не за что и не буду", - написал он на своей странице в Facebook.

А.Гриценко отметил, что сын Ю.Луценко "действительно доброволец, воин, был в АТО, хотя и далеко не год, как другие, но воевал, поэтому честь сыну и хвала".

"Если мои слова его как-то задели, то Луценко-сыну я приношу свои извинения. В отличие от Луценко-отца, который, видимо, под влиянием сивушных масел врет в эфирах, якобы в начале войны Порошенко предлагал мне пост министра обороны и даже начальника Генштаба, а я якобы отказался. Не было этого! Я готов вдвоем с Порошенко в прямом эфире пройти тест на полиграфе - и вся страна убедится в лживости генпрокурора. Извинений от Луценко не жду, потому что доверия или уважения к нему нет давно. И наверняка не только у меня", - заявил политик.

В интервью Дмитрию Гордону, размещенном на канале журналиста в Youtube 29 января, А.Гриценко говорил, что не прятал своего сына Алексея Гриценко от службы в зоне АТО в 2014 году, как это сделал "Порошенко, или Луценко, или Пашинский, или Турчинов".

Теги: #луценко #обвинения #гриценко
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Луценко дал Гриценко сутки на извинения за свои слова

Экс-советник штаба Трампа Стоун не признался в выдвинутых против него спецрокурором Мюллером обвинениях

И.Луценко: Порядок, благосостояние и безопасность – основные постулаты Порошенко на следующие 5 лет

Луценко напомнил об ответственности за попытку победы на президентских выборах незаконным путем

Гриценко намерен судиться с ЦИК из-за ограничений доступа к реестру избирателей

Гриценко в Давосе встретился с Расмуссеном и Блэром и предложил Залищук стать его советником

Гриценко не фигурирует ни в одном деле Госбюро расследований – заявление партии

Штаб Гриценко добивается доступа к спискам избирателей, опасаясь наличия в нем "мертвых душ"

Экс-первый замглавы СБУ Трепак присоединился к команде А.Гриценко

Гриценко: оккупированный Донбасс можно вернуть за 5 лет, но без "особых статусов" и РФ должна компенсировать ущерб

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп по телефону поздравил Гуайдо со вступлением в должность президента Венесуэлы - Белый дом

ЦИК зарегистрировала Зеленского, Смешко и Богословскую - кандидатов в президенты Украины стало 26

Сайдик вместо своих прямых обязанностей занимается самодеятельностью и печатает "мирный план для Украины" – И.Геращенко

НАПК распределило 141,4 млн грн госсредств, предусмотренных на деятельность партий в I кв.2019

И.Шевченко пояснил, что история о "синих шапках" была шуткой, и объявил о создании антикоррупционного "Руха Синих шапок"

Еврокомиссия подготовила комплекс мер для жесткого сценария Brexit

Большинство украинцев в 2018г не желали допускать к голосованию на общенациональных и местных выборах переселенцев с Донбасса – опрос

Жители оккупированных территорий и переселенцы никак не ограничены в возможности проголосовать на выборах президента – Тука

Тимошенко выступает за введение персонифицированной пенсионной системы

Парламент Великобритании решил не покидать ЕС без сделки с Брюсселем

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА