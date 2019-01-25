Политика

13:52 25.01.2019

Госбюджет предусматривает создание 700 центров инклюзивного образования - Порошенко

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Госбюджет предусматривает создание 700 центров инклюзивного образования - Порошенко

Государственный бюджет Украины предусматривает достаточно ресурсов для создания около 700 инклюзивно-ресурсных центров (ИРЦ), заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"В бюджете заложено достаточно ресурсов для создания и надлежащего оборудования для почти 700 инклюзивно-ресурсных центров, что должно полностью удовлетворить потребность в таких учреждениях", - сказал П.Порошенко на Всеукраинском совете по инклюзивному образованию в пятницу в Киеве.

Он отметил, что идет адаптация учебного процесса для удовлетворения нужд каждого ученика, которого теперь родители имеют право привести в ближайшее к месту проживания учебное заведение, и избрать ту форму обучения, которая больше всего отвечает интересам ребенка. По словам главы государства, на это тоже предусмотрены бюджетные средства.

П.Порошенко подчеркнул, что уже сегодня можно увидеть результаты работы в вопросах инклюзивного образования.

"Особое место в моем графике работы и в моем сердце занимает инклюзивное образование… Для того, чтобы убедиться в важности инклюзивного образования, не надо быть опытным экспертом, надо лишь увидеть глаза детей с особыми образовательными потребностями, которые теперь учатся в классах со своими ровесниками. И не просто учатся – дети вместе растут и общаются, становятся едиными командами, в которых каждый может рассчитывать на понимание и поддержку одноклассников и учителей", - сказал он.

Президент сообщил, что сегодня в детских садах и школах учатся почти 14 тысяч детей с особыми потребностями. Он подчеркнул, что новое законодательство, и в первую очередь закон Украины "Об образовании" и "О внесении изменений в законы Украины, касающиеся доступа лиц с особыми потребностями к образовательным услугам" открыли для многих детей возможности реализовать себя.

"Заявляю: инклюзия – это не только для детей с особыми потребностями и их семей. Инклюзия – это для всех нас, граждан Украины, для всего нашего государства. Это одна из тех реформ, которые изменяют не отдельный сектор экономики или государственного управления. Это часть самой важной и самой сложной, но одновременно самой необходимой из реформ – преобразование самого общества", - подчеркнул П.Порошенко.

ИРЦ - это учреждение, которое создается с целью обеспечения права детей с особыми образовательными потребностями в возрасте от 2 до 18 лет на получение дошкольного и общего среднего образования. ИРЦ предоставляют психолого-педагогические услуги детям с особыми потребностями, проживающими в соответствующей объединенной территориальной громаде или населенном пункте. ИРЦ создаются из расчета один на 7 тыс. детей, проживающих на территории ОТГ или района или один на 12 тыс. детей, проживающих в городе или районе города.

ИРЦ в Украине создаются путем либо реорганизации учреждений психолого-медико-педагогической консультации, либо на базе школ с инклюзивным классами, либо в опорных школах.

Теги: #инклюзивные_центры #порошенко #образование #инклюзия
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