Политика

18:00 12.12.2018

Порошенко в ходе визита в Брюссель 12-13 декабря встретится с Туском, Меркель и Столтенбергом

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Порошенко в ходе визита в Брюссель 12-13 декабря встретится с Туском, Меркель и Столтенбергом

Президент Украины Петр Порошенко 12-13 декабря совершит рабочий визит в Брюссель в рамках заседания Европейского Совета, где проведет ряд встреч с руководством ЕС и НАТО.

Как сообщает пресс-служба президента Украины в среду, запланированы встречи П.Порошенко с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и руководством Европейской Комиссии, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими европейскими лидерами.

Отмечается, что президент Украины проведет встречи с лидерами государств-членов ЕС с целью обеспечения единства Евросоюза в вопросе реагирования на акт агрессии России против Украины в Азовском море и Керченском проливе, а также продления экономических и секторальных санкций ЕС в связи с российской агрессией на Донбассе.

Теги: #брюссель #порошенко
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