В "Нашем крае" призывают уволить почти 100 глав РГА за препятствование децентрализации

Партия "Наш край" призывает уволить 99 глав районных государственных администраций (РГА), где тормозится реформа децентрализации, и провести следующие выборы в объединенные территориальные громады (ОТГ), заявил народный депутат от партии Сергей Шахов.

Как сообщает в пятницу пресс-служба партии, С.Шахов отметил, что территории, где блокируется децентрализация, заметно отстают в социально-экономическом развитии от объединенных территориальных громад.

"В объединенных территориальных громадах существенно выше динамика роста собственных доходов на одного жителя, поступлений местных налогов и сборов. В ОТГ строят дороги, больницы, садики, школы, центры предоставления административных услуг. Это подтверждает правильность курса на децентрализацию и создание объединенных громад, и партия "Наш край" принимает в этом активное участие. В то же время блокирование децентрализации на отдельных территориях выглядит преступлением перед людьми", – сказал нардеп.

Он выразил мнение, что глав РГА где блокируется децентрализация, следует уволить с должностей.

"Карта децентрализации Украины сегодня выглядит, как решето. Отдельные регионы покрыты ОТГ, где их мало, а где-то и совсем нет. В 99 районах – никаких ОТГ! Итак процесс децентрализации сознательно тормозят отдельные чиновники, которые сидят на финансовых потоках и не хотят терять их. Таких председателей районных государственных администраций нужно немедленно увольнять", – отметил С.Шахов.

Народный депутат от "Нашего края" призвал власти предпринять шаги для ускорения децентрализации.

"Первое – следует провести выборы в будущих ОТГ вместе с выборами президента и парламента. Это сэкономит средства и организационные ресурсы. Во-вторых, необходимо определить конечный срок завершения реформы децентрализации, что мобилизует здоровые реформаторские силы. В-третьих, ввести личную ответственность чиновников за торможение или бездействие в реформе децентрализации", – резюмировал С.Шахов.

В партии "Наш край" напоминают, что на 23 декабря этого года были назначены выборы в 125 новосозданных ОГТ, однако из-за введения военного положения в 10 областях выборы будут проведены после завершения особого правового режима.

В Украине уже сформированы 874 ОТГ. Больше всего ОТГ в Днепропетровской области (62), Житомирской (47) и Запорожской (44). Меньше всего – в Закарпатской области (6). Доходы местных бюджетов за 11 месяцев этого года выросли на 39 млрд грн (на 22,5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 212,5 5 млрд грн.