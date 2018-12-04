"Наш край" требует возобновления предварительной продажи железнодорожных билетов

Партия "Наш край" требует от "Укрзализныци" немедленно начать продажу железнодорожных билетов на новогодне-рождественский период.

"Сотни тысяч украинцев несколько недель ждут, когда чиновники от "Укрзализныци" разблокируют систему предварительной продажи билетов. Люди отменяют планы на Новый год и Рождество, переносят отпуска, посещение родителей и родственников. "Наш край" требует от "Укрзализныци" немедленно начать продажу железнодорожных билетов на новогодне-рождественский период", – заявил народный депутат Сергей Шахов.

Народный депутат возмущен, что попрание интересов пассажиров произошло из-за подготовки к запуску рельсового автобуса в аэропорт "Борисполь". "Железная дорога одним махом испортила новогодние праздники украинцам, чтобы запустить дизельный рельсовый автобус в аэропорт "Борисполь" – такой себе "экспресс для избранных". То есть руководству Мининфраструктуры и "Укрзализныци" не до интересов простых людей. Для них главное – отчитаться перед начальством", – считает он.

"Наш край" считает, что руководство Министерства инфраструктуры и "Укрзализныци" следует уволить за неспособность организовать работу железной дороги. "Чиновники с "аэропортовым мышлением", которые не ездят в поездах, разрушают железную дорогу. Вместо этого новое руководство должно представить план реформирования, который преодолеет многомиллиардную коррупцию на железной дороге", – резюмировал С.Шахов.