"Наш край": Проваливших подготовку к зиме чиновников необходимо увольнять

Партия "Наш край" призывает правительство провести служебную проверку провала начала отопительного сезона и уволить виновных в халатном отношении к своим обязанностям чиновников.

"В Одессе, Смеле, Кривом Роге люди начали перекрывать дороги, требуя тепла для домов. Хотя о долгах поставщиков тепла и опасности срыва отопительного сезона было известно давно. Партия призывает правительство провести служебную проверку и уволить чиновников, которые не проконтролировали подготовку к зиме", - заявил народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов.

Парламентарий призвал не перекладывать на граждан последствия жадности государственных энергетических монополистов.

"В большинстве люди платят за потребленные коммунальные услуги. Даже после драконьего повышения тарифов. Несмотря на это, газовую монополию наделили полномочиями шантажиста, который в любое время может перекрыть подачу топлива городам. Поставщики тепла накопили долги, которые пытаются "повесить" на граждан. Простых людей поставили в ситуацию заложников ведомственных разборок за денежные потоки", - отметил С.Шахов.

Он обратился к правительству с требованием вмешаться в ситуацию с теплоснабжением, не дожидаясь прихода сильных холодов.

"Наш край" обращает внимание, что под угрозой отключения вот газа и отопления еще 22 теплоснабжающих предприятия в девяти регионах Украины. Правительству следует немедленно вмешаться в ситуацию. Иначе перекрытие дорог украинцами станет трендом нового года", - резюмировал С.Шахов.