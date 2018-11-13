Украинско-белорусская демаркационная комиссия утвердила около 400 Актов определения мест для установки погранзнаков и обсудила план на 2019 год

С 6 по 8 ноября в Житомире прошло 19 заседание Совместной украинско-белорусской демаркационной комиссии, в ходе которого стороны обсудили ход выполнения полевых демаркационных работ по выносу государственной границы на местности и определения места установки пограничных знаков в текущем году.

"Совместными усилиями Комиссии удалось утвердить около 400 Актов определения мест для установки пограничных знаков и обсудить основные положения проекта Плана демаркации государственной границы между Украиной и Республикой Беларусь на 2019 год", - сообщает во вторник пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В информации отмечается, что отдельно участники мероприятия обратили внимание на организацию выполнения работ по выносу государственной границы на местности в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и проведения работ по созданию совместной геодезической сети.