И.Геращенко призвала правительство верифицировать категории граждан, получающих соцвыплаты и льготы, и унифицировать вопрос зарплат и пенсий

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко призвала Кабинет министров провести верификацию чернобыльцев, афганцев и других категорий граждан, получающих социальные выплаты и льготы, и унифицировать вопрос зарплат, пенсий и соцвыплат.

"Во время часа вопросов к правительству обратилась к премьер-министру с призывом активизировать диалог с профсоюзами и общественными организациями, дать ответ, как правительство видит решение вопроса задолженности зарплат шахтерам и других социальных вопросов, как монетизация льгот и выплат", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

При этом она отметила, что Верховная Рада прошлых созывов приняла "немало популистских и нереалистичных к исполнению законов", на которые не предусмотрены бюджетные средства.

"Поэтому важно, чтобы правительство, наконец, решилось провести мониторинг выплат и льгот, унифицировать вопрос зарплат, пенсий, социальных выплат, публично озвучило позицию по этому поводу; провести ревизию и выработать новую социальную политику, современную и справедливую", - подчеркнула И.Геращенко.

Также, по ее словам, правительство "обязано провести верификацию чернобыльцев, афганцев и других категорий, чтобы отделить реальных участников событий" от "липовых участников, размахивающих корочками и требующих льгот, не имея на это оснований".

"Я подготовила соответствующий запрос на правительство, который обязан разобраться с такими вопросами", - проинформировала первый вице-спикер Рады.