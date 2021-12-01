Медицина

11:23 01.12.2021

Обследование на ВИЧ в 2020 году прошли 2,5 млн украинцев, у 19 тыс. обнаружили вирус

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Обследование на ВИЧ в 2020 году прошли 2,5 млн украинцев, у 19 тыс. обнаружили вирус

В 2020 году обследование на инфицирование вирусом иммунодефицита человека прошли 2,5 млн украинцев, ВИЧ был обнаружен у 19 тыс., 18 тыс. человек начали лечение, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Благодаря совместным усилиям медицинских учреждений и общественных организаций, даже в условиях карантинных ограничений по причине COVID-19, в прошлом году 2,5 млн человек обследовались на ВИЧ, у 19 тысяч обнаружен ВИЧ и 18 тысяч начали лечение", - сказал он на брифинге в среду.

Министр сообщил, что несмотря на снижение заболеваемости и смертности от СПИДа на фоне масштабного расширения доступа к антиретровирусной терапии и диагностике, заболеваемость ВИЧ-инфекцией стабильно снижается.

"За последние 5 лет количество смертей от болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией, уменьшилось втрое. Но, к сожалению, в прошлом году 2,5 тыс. человек с ВИЧ скончались. Основная причина этих последствий – поздняя диагностика болезни", - сказал он.

По словам Ляшко, у каждого третьего человека впервые ВИЧ-инфекция была обнаружена уже на стадии СПИДа.

Около трети ВИЧ-позитивных украинцев не знаю о своем ВИЧ-статусе.

"Как и в борьбе с COVID-19, для преодоления эпидемии СПИДа нам необходим высокий уровень ответственности гражданского общества. Успехи в борьбе с преодолением СПИДа находятся под угрозой из-за двухлетнего непрерывного кризиса COVID-19. Из-за пандемии COVID-19 мы видим существенное понижение тестирования ВИЧ-инфекции и вирусные гепатиты. Это снижает уровень обнаружения этих болезней и откладывает доступ к лечению", - сказал министр.

Он напомнил, что препараты для лечения ВИЧ-инфекции, закупаемые за средства госбюджета, есть в наличии и полностью бесплатны для украинцев.

Теги: #вич_спид
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