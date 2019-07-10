В Украине 90% находящихся на заместительной терапии пациентов с ВИЧ получают лечение – ЦОЗ

В Украине 90% пациентов с ВИЧ, находящихся на заместительной поддерживающей терапии (ЗСТ), получают антиретровирусную терапию (АРТ).

Как сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ), участие лиц, живущих с ВИЧ, в программе ЗПТ "значительно повышает их приверженность АРТ и способствует лучшему охвату терапией людей, употребляющих наркотики инъекционно".

При этом, количество ВИЧ-позитивных лиц, которые употребляют наркотики инъекционно, получают АРТ только 38%. В то же время среди ВИЧ-позитивных лиц, которые получают ЗСТ, терапию от ВИЧ получает более 90%.

По данным ЦОЗ, в настоящее время 13 регионов Украины охвачены лечением более 90% пациентов ЗСТ с ВИЧ-инфекцией, в девяти регионах охвачено более 80%, в трех – менее 80%.

В то же время в Киеве, Одесской и Харьковской области более 98% пациентов, находящихся на ЗСТ, также получают АРТ.

В ЦОЗ напоминают, что в 2016 Украина присоединилась к инициативе Fast-Track Cities, цель которой - до 2030 года побороть СПИД путем активного противодействия эпидемии в крупных городах, где проживает около 70% всех ЛЖВ.

Для реализации этой стратегии уже в 2020 за счет внедрения прогрессивных подходов к профилактике ВИЧ, доступа к лечению, поддержки пациентов и информирования населения должны быть выполнены цели "90-90-90", в том числе 90% лиц, живущих с ВИЧ, должны знать о своем ВИЧ-статус, 90% лиц, которые знают о своем положительном ВИЧ-статусе, должны получать соответствующее лечение и 90% лиц, которые лечатся, должны иметь вирусную нагрузку, которая не определяется.

Как сообщалось, Госпрограмма заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ) в 2018 году охватила 27,4% лиц, находящихся на диспансерном учете, или 3,8% от оценочного количества потребителей опиоидов.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 1 января 2019 года услуги ЗПТ на базе 211 лечебно-профилактических учреждений получали 11,385 тыс. чел.

Количество участников ЗПТ в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилось на 221 чел. – до 1,196 тыс. чел. Самые высокие темпы расширения программы в Днепропетровской, Запорожской и Черкасской областях.

C конца 2017 года программа ЗПТ перешла на финансирование за счет государственного бюджета и полностью обеспечена препаратами, закупленными за государственные средства.