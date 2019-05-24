Медицина

18:46 24.05.2019

Страх сдавать тест на ВИЧ является основной проблемой распространения заболевания – мнение

2 мин читать
Страх сдавать тест на ВИЧ является основной проблемой распространения заболевания – мнение

Страх и отсутствие мотивации сдавать тест на ВИЧ является основной проблемой распространения СПИДа в Украине, считает глава благотворительной организации "100% жизни" (сеть ЛЖВ) Дмитрий Шерембей.

"Основной проблемой, с которой сталкивается система здравоохранения, является отсутствие мотивации сдавать тест на ВИЧ. Мы провели исследование, которое показало, что до 76% людей испытываю страх перед тестом на ВИЧ, они боятся диагноза, боятся реакции общества на этот диагноз, что является ошибкой", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Шерембей выразил надежду на изменение отношения к ВИЧ-позтивным людям.

"Это взрослые люди репродуктивного возраста и очень страшно, если они отказываются от возможности жить из-за опасений, что общество плохо на них отреагирует. Мировой тренд выглядит просто: никакой диагноз не является моральной характеристикой человека", - сказал он.

При этом, по словам главы сети ЛЖВ, "сегодня в Украине доступны технологии жизни и лекарства для 90 тыс. человек".

"На сегодня программа лечения бесплатная, в ней существует запас препаратов, который позволяет обеспечить тех людей, у которых выявляют заболевание. Люди, которым поставят диагноз, в тот же день назначат лечение. Сегодня государство обеспечивает потребность в лекарствах, и позиция Минздрав заключается в том, чтобы обеспечить всех пациентов с туберкулезом и ВИЧ лекарствами, которые спасут их жизнь", - сказал он, подчеркнув, что в регионах Украины достаточный запас препаратов.

По словам Шерембея, средства на обеспечение препаратами для ВИЧ и туберкулеза предусмотрены в бюджете.

"В Украине снизилась стоимость лекарств (от ВИЧ и туберкулеза - ИФ) практически на 60%. Это дает возможность закупить весь объем лекарств, который необходим", - заверил он.

Шерембей напомнил, что госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (ГП МЗУ) осуществило первую закупку лекарств за средства Глобального фонда. Глава сети ЛЖВ ожидает, что до конца 2019 года МЗУ сможет обеспечивать всем закупки по программе лечения СПИД.

Теги: #вич_спид #шерембей
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:53 06.11.2018
ЦОЗ начал программу доконтактной профилактики для лиц с высоким риском инфицирования ВИЧ

ЦОЗ начал программу доконтактной профилактики для лиц с высоким риском инфицирования ВИЧ

14:48 11.09.2018
USAID в 2019 г. профинансирует тестирование на ВИЧ\СПИД для 268 тыс. украинцев

USAID в 2019 г. профинансирует тестирование на ВИЧ\СПИД для 268 тыс. украинцев

15:14 08.06.2018
Одесса утвердила программу Fast-Track по противодействию ВИЧ/СПИДу до 2020 г.

Одесса утвердила программу Fast-Track по противодействию ВИЧ/СПИДу до 2020 г.

17:42 18.05.2018
Сеть ЛЖВ открыла в Киеве медицинский центр "100% жизни"

Сеть ЛЖВ открыла в Киеве медицинский центр "100% жизни"

12:11 01.12.2017
Сеть ЛЖВ запустила приложение для диагностики ВИЧ/СПИДа

Сеть ЛЖВ запустила приложение для диагностики ВИЧ/СПИДа

11:30 06.11.2017
Портал стратегической информации в сфере противодействия ВИЧ/СПИД передан в ведение ЦОЗ

Портал стратегической информации в сфере противодействия ВИЧ/СПИД передан в ведение ЦОЗ

14:47 01.07.2016
Украинские пациенты с ВИЧ/СПИД и туберкулезом обеспокоены отказом Германии увеличить финансирование Глобального фонда

Украинские пациенты с ВИЧ/СПИД и туберкулезом обеспокоены отказом Германии увеличить финансирование Глобального фонда

10:57 26.05.2015
Минздрав гарантирует непрерывность лечения пациентов с ВИЧ СПИД до конца июня

Минздрав гарантирует непрерывность лечения пациентов с ВИЧ СПИД до конца июня

13:28 29.04.2015
Пациентские организации требуют от Минздрава привлечь к ответственности виновных в срыве закупок лекарств через МО

Пациентские организации требуют от Минздрава привлечь к ответственности виновных в срыве закупок лекарств через МО

12:54 20.10.2014
Рада утвердила программу по борьбе с ВИЧ/СПИДом в ближайшие 5 лет

Рада утвердила программу по борьбе с ВИЧ/СПИДом в ближайшие 5 лет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Комитет Рады по противодействию коррупции планировал вынести решение о нарушении Минздравом законодательства – Супрун

Минздрав Украины разрешил вакцинировать взрослых от кори за счет бюджета

Контрольные полномочия НСЗУ должны быть расширены

Корью в Украине с начала года заболело более 45 тыс. человек – ЦОЗ

Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 57 бойцов Нацгвардии

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин объявил повторный конкурс на должность замглавы НСЗУ

Минздрав инвестирует в превентивную медицину с 2016 г.

Бизнес поддержит стимулирующие развитие страховой медицины изменения – глава НС "Фармак"

Украинская разработка полимерного материала с мощными дезсвойствами получила награду Sanofi молодым ученым

Европейский инвестиционный банк выделил около 54 млн грн для реконструкции шести больниц в Харькове

Киев планирует создать детскую клинику интенсивной терапии на базе детской больницы в Печерском районе

Зеленский: Украина вкладывает в лечение болезней, а нужно - в превентивную медицину

Печерский райсуд Киева в очередной раз запретил проводить выборы ректора НМУ им. Богомольца

НСЗУ и Гослекслужба начали обмен данными через нацсистему электронного взаимодействия "Трембита"

Европейский инвестиционный банк выделил около 54 млн грн для реконструкции шести больниц в Харькове

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА