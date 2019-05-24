Страх сдавать тест на ВИЧ является основной проблемой распространения заболевания – мнение

Страх и отсутствие мотивации сдавать тест на ВИЧ является основной проблемой распространения СПИДа в Украине, считает глава благотворительной организации "100% жизни" (сеть ЛЖВ) Дмитрий Шерембей.

"Основной проблемой, с которой сталкивается система здравоохранения, является отсутствие мотивации сдавать тест на ВИЧ. Мы провели исследование, которое показало, что до 76% людей испытываю страх перед тестом на ВИЧ, они боятся диагноза, боятся реакции общества на этот диагноз, что является ошибкой", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Шерембей выразил надежду на изменение отношения к ВИЧ-позтивным людям.

"Это взрослые люди репродуктивного возраста и очень страшно, если они отказываются от возможности жить из-за опасений, что общество плохо на них отреагирует. Мировой тренд выглядит просто: никакой диагноз не является моральной характеристикой человека", - сказал он.

При этом, по словам главы сети ЛЖВ, "сегодня в Украине доступны технологии жизни и лекарства для 90 тыс. человек".

"На сегодня программа лечения бесплатная, в ней существует запас препаратов, который позволяет обеспечить тех людей, у которых выявляют заболевание. Люди, которым поставят диагноз, в тот же день назначат лечение. Сегодня государство обеспечивает потребность в лекарствах, и позиция Минздрав заключается в том, чтобы обеспечить всех пациентов с туберкулезом и ВИЧ лекарствами, которые спасут их жизнь", - сказал он, подчеркнув, что в регионах Украины достаточный запас препаратов.

По словам Шерембея, средства на обеспечение препаратами для ВИЧ и туберкулеза предусмотрены в бюджете.

"В Украине снизилась стоимость лекарств (от ВИЧ и туберкулеза - ИФ) практически на 60%. Это дает возможность закупить весь объем лекарств, который необходим", - заверил он.

Шерембей напомнил, что госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (ГП МЗУ) осуществило первую закупку лекарств за средства Глобального фонда. Глава сети ЛЖВ ожидает, что до конца 2019 года МЗУ сможет обеспечивать всем закупки по программе лечения СПИД.