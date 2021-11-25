Создание Ассоциации детских больниц поддержали 20 украинских клиник
Создание Ассоциации детских больниц, которое инициировала Национальная детская специализированная больница "Охматдет", поддержали 20 украинских клиник, сообщил генеральный директор "Охматдета" Владимир Жовнир на пресс-конференции в Киеве.
При этом ожидается, что указанная ассоциация позволит объединить усилия для развития медицинских практик, проводить сбор статистических данных, обучение и научные исследования, а также наладить связи с правоохранительными органами и органами власти.
"Ассоциация фактически станет единой сетью детских медучреждений страны и сможет консолидировать весь опыт и наработки современной педиатрии. Такое сообщество будет способствовать решению современных проблем здравоохранения, а врачи в рамках ассоциации смогут участвовать в разработке и утверждении современных протоколов оказания медицинской помощи и непрерывно учиться", — сказал он.
Кроме того, Жовнир сообщил, что на базе ассоциации будет создан Медико-экспертный кризисный центр, который в сотрудничестве с правоохранительными органами поможет предотвращать и решать уже существующие медико-социальные проблемы, в частности связанные с детскими зависимостями, насилием и суицидальными попытками.