Адвокатура координирует шаги по усовершенствованию своей работы с президентской Стратегией развития правосудия, - САУ

Стратегия развития Национальной ассоциации адвокатов Украины на 2021-2025 годы учитывает основные направления усовершенствования института адвокатуры, предусмотренные Стратегией развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021 - 2023 годы, утвержденной указом Президента Украины №231 / 2021.

Об этом говорилось на заседании Совета адвокатов Украины.

Председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины и Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова отметила, что президентская Стратегия предусматривает усовершенствование ряда направлений, касающихся работы адвокатуры, в частности, усиление гарантий адвокатской деятельности и профессиональных прав адвокатов, совершенствование самоуправления адвокатуры, расширение возможностей доступа адвокатов в государственные реестры и базы данных.

«Очевидно, что адвокатура, имея в составе этой комиссии (Комиссии по вопросам правовой реформы - ред.) своих представителей, должна присоединиться к разработке предложений по воплощению тех стратегических изменений, которые предлагаются и соответствуют реальным потребностям института адвокатуры», - подчеркнула глава РАУ.

В свою очередь заместитель председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины и Совета адвокатов Украины Валентин Гвоздий подчеркнул, что НААУ уже начала работать над усовершенствованием ряда направлений, предусмотренных в президентской стратегии. Эти направления, в частности отражены в утвержденной на заседании РАУ Стратегии развития НААУ на 2021-2025 годы.

«Рабочая группа, которая работала над этим документом, уже располагала Стратегией развития правосудия, которую президент утвердил. Конечно, ориентировались в том числе на этот документ и понимали, что нам нужно в любом случае реализовывать указанные в ней направления», - подчеркнул он.

Валентин Гвоздий отметил, что речь идет, в частности о тех новациях, которые не требуют законодательных изменений.

«Мы будем реформировать основные процессы: доступ к профессии, то, что можно реформировать решениями Совета (САУ), то, что не требует изменений в профильный закон ... доступ к квалификационному экзамену, порядок его сдачи, методики оценки. Также мы предусмотрели усовершенствование реформирования стажировки, с целью приведения его к максимально реальной картине», - сказал Валентин Гвоздий.

НААУ работает и над другими направлениями из президентской стратегии, такими как усовершенствование рассмотрения дисциплинарных производств ВКДКА, совершенствование доступа к бесплатной правовой помощи.

Заместитель председателя НААУ отметил, что адвокатура также будет отслеживать и изменения, которые будут предлагаться к смежному законодательству, поскольку они могут непосредственно повлиять на работу адвокатов.

«Мы должны быть на страже того, чтобы не только наши права не были нарушены, но и права наших граждан, ведь адвокатура работает для защиты их прав», - резюмировал Валентин Гвоздий.