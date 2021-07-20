Аграрная ассоциация предложила правки для исправления дискриминационных норм "ресурсного" законопроекта

Всеукраинская Аграрная Рада (ВАР), объединяющая более тысячи малых и средних агропроизводителей, внесла ряд поправок в принятый в первом чтении Верховной Радой законопроект о сбалансированности бюджетных поступлений №5600, поскольку часть содержащихся в нем норм являются дискриминационными по отношению к добросовестным налогоплательщикам и несут коррупционные риски.

"Эксперты основанного ВАР аналитического центра "Умная Страна" в течение двух недель работали с народными депутатами, чтобы разработать поправки ко второму чтению, исправляющие некоторые откровенно дискриминационные положения законопроекта и несущие в себе большие коррупционные риски. Народные депутаты, частично или полностью, внесли поправки в налоговое законодательство Украины, разработанные ВАР", - сообщается на сайте организации во вторник.

ВАР предложила установить минимальное налоговое обязательство (МНО) на уровне 3,5% показателя нормативно-денежной оценки (НДО) земель, тогда как законопроектом №5600 предлагается установить ее на уровне 5% НДО.

"Идея введения МНО заключается в том, что он устанавливает именно минимальный уровень налоговой нагрузки, который будет уплачиваться добросовестными налогоплательщиками. По данным самой налоговой службы, средний уровень налоговой нагрузки легально работающих предприятий без учета НДС и ЕСВ составляет 1,25 тыс. грн/га – 4,5% НДО. При этом в определенных случаях, например, низкоплодородных земель с высокой НДО налоговая нагрузка добросовестных налогоплательщиков составляет 3% НДО", - комментирует ассоциация в сообщении несоответствие размера НДО реальному плодородию почв.

По данным ВАР, в некоторых регионах НДО, по которой рассчитывается минимальное налоговое обязательство, является безосновательно завышенной. В частности, НДО не соответствует реальному плодородию почв в южных регионах, который два года подряд страдал от засухи, несмотря на одну из самых высоких цен на землю по Украине (на уровне 31 тыс. грн/га). Чтобы нивелировать данное несоответствие ассоциация предложила ограничить максимальный размер НДО средним по Украине значением в 28 тыс. грн/га.

Помимо того, ВАР предложил разрешить налогоплательщику рассчитывать МНО для группы связанных юридических лиц совокупно, а не для каждой компании отдельно. Причина правки - практика, когда весь штат сотрудников оформляется на головную компанию, в то время как на дочерних предприятиях они юридически отсутствуют, что приводит к доначислению МНО на дочерние компании.

"Законопроект №5600 устанавливает, что в МНО засчитывается весь размер арендной платы за государственные и коммунальные земли. В то же время арендаторы частных земель зачисляют в МНО только 19,5% стоимости аренды - уплаченные по арендной плате налоги. Возможна манипуляция, при которой арендаторы государственных и коммунальных земель будут за счет зачисления арендной платы перекрывать МНО из частных земель", - уточнила ассоциация в сообщении.

Для нивелирования данной манипуляции ВАР предложил при расчете суммы уплаченных налогов зачислять только сумму уплаченного земельного налога, но не арендную плату за землю, а также уменьшить МНО на 50% для всех сельхозземель, не принадлежащих физическим лицам.

Организация также предложила плательщикам налога на прибыль платить МНО в виде земельного налога, который будет полностью направляться в местный бюджет (как и единый налог четвертой группы).

ВАР внесла правку, согласно которой площадь, с которой начисляется МНО, необходимо уменьшить для всех физлиц на 0,5 га. Организация уточнила, что законопроект освобождает от уплаты МНО физлиц, владеющих менее чем 0,5 га земли. При этом указанная норма в законопроекте №5600 выписана так, что для владеющего 0,51 га физлица его МНО будет рассчитываться на всю площадь земельного участка, а не на 0,01 га.

Ассоциация также предложила исключить из законопроекта норму об автоматическом возмещении НДС для производителей/переработчиков, у которых расходы на переработку составляют менее 8% цены продажи.

"При этом непонятно, может ли считаться переработчиком тот же аграрий, у которого может возникнуть НДС к возмещению при реализации продукции исключительно внутри страны (из-за пониженной 14%-й ставки НДС на сельхозпродукцию). Норма коррупционная, и приведет к задержкам в возмещении НДС", - уточнила организация в сообщении.

ВАР уточнила, что законопроект предлагает предоставить налоговой право принимать в налоговый залог (без решения суда) движимое и недвижимое имущество налогоплательщика (в том числе производимую продукцию, например, молоко) в случае, если плательщик оспаривает доначисленные ему налоговые обязательства. Чтобы избежать коррупционных рисков, она предлагает позволить органам налоговой службы брать в налоговый залог только недвижимое имущество и средства производства только после решения суда. Более того, в налоговый залог не может приниматься продукция агропредприятия, из-за чего его деятельность может полностью остановиться.

Кроме того, ВАР предложила исключить из законопроекта норму, предоставляющую органам местного самоуправления право определять то или иное лицо виновным в самостоятельном захвате земельного участка большинством голосов местных депутатов, на основании чего налоговые органы обязаны начислять такому лицу налог на землю.

"ВАР призывает парламент поддержать данные предложения, чтобы налогообложения аграрной отрасли было прозрачным и открытым, способствовало выравниванию налоговой нагрузки между легальными агропроизводителями и теми, кто работает в "тени", а не увеличивало его для и так добросовестных налогоплательщиков", - подытожила аграрная ассоциация.

Как сообщалось, Верховная Рада 1 июля 2021 года приняла за основу правительственный законопроект с поправками в Налоговый кодекс и другие законы №5600 ("ресурсный законопроект") об индексации отдельных налоговых ставок и повышении рентных платежей.

Законопроект, в частности, предлагает установить ограничения для крупных налогоплательщиков на перенос убытков прошлых периодов, ограничить права крупных налогоплательщиков на использование накопленных убытков прошлых лет, запретить выезд за пределы страны руководителям предприятий с налоговым долгом, сократить предельные сроки регистрации плательщиками НДС налоговых накладных и срок на включение налоговой накладной в состав налогового кредита.

Ряд объединений бизнеса, в числе которых Украинская зерновая ассоциация и Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) предложили для устранения создаваемых законопроектом налоговых перекосов ряд поправок ко второму чтению.